INE realiza segundo recorte a sus gastos para realizar Consulta de Revocación de Mandato

febrero 21, 2022

Carlos Guzmán/El Demócrata. Esta noche, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó -por unanimidad- nuevas medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria que darán como resultado el ahorro de 125 millones de pesos que, sumados a otros esfuerzos institucionales, dan un monto total de ahorro de 416.6 millones de pesos y, con ello, costear el ejercicio de Revocación de Mandato del Presidente de la República por pérdida de confianza.

El Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, precisó que “a las metas de ahorro que ya había autorizado el Consejo General para cumplir así con una cantidad de suficiencia para la organización de la Revocación de Mandato, ahora se sumarán los recursos que van a provenir de estas medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria para lograr a lo largo de todo el ejercicio fiscal una meta de ahorro de 416.6 millones de pesos”.

Recordó que a pesar de la significativa reducción presupuestal que sufrió el Instituto y ante la complejidad de los retos que deberá enfrentar, “por primera ocasión esta institución fija una cantidad como meta de ahorro apenas comenzado el ejercicio fiscal”.

La meta de ahorro por 416.6 millones de pesos, agregó, “no debe verse de manera aislada o como un único esfuerzo, pues en estricto sentido habría que considerar también como complemento de ella el monto de 445.3 millones de pesos que destinó el pasado 10 de diciembre el Consejo General a los 630.5 millones de pesos otorgados en el presupuesto de la Federación para la Revocación de Mandato, mediante la cancelación de proyectos específicos y la reasignación de recursos del presupuesto base”.

Destacó que las políticas y lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria tienen el objetivo de seguir contribuyendo a la ministración de recursos económicos con eficiencia y eficacia económica para cumplir en todo momento con sus obligaciones constitucionales y legales en un año atípico y complejo.

“Tenemos Revocación de Mandato, seis procesos electorales locales con elecciones de gubernatura todos ellos, más de 20 elecciones extraordinarias locales y, por si fuera poco, una tasa de inflación que dista mucho de aquélla con la que este Instituto planeó y presupuestó sus trabajos para 2022, tomando en consideración los indicadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para construir el presupuesto de este año”.

El proyecto aprobado contiene 18 políticas y lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, los cuales permitirán administrar los recursos económicos del INE con eficiencia, eficacia económica, transparencia y honradez, y satisfacer los objetivos institucionales.

El INE gastará en la Revocación de Mandato 1,692.5 mdp



En sesión extraordinaria, el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que esta nueva meta de ahorro permite alcanzar un total de 416 millones de pesos que se destinarán íntegramente al Proceso de Revocación de Mandato, especialmente para fondear la instalación de las casillas el próximo 10 de abril.



“Para poder cumplir con lo que acordó este Consejo General se tuvo que generar una meta de ahorro adicional de 125 millones de pesos, con lo que se dan los 416 millones de pesos, que eleva el monto que este Instituto gastará en la Revocación de Mandato a 1,692.5 millones de pesos”, aclaró.



Hacer más con menos



En opinión de la Consejera Carla Humphrey Jordan, las medidas muestran el compromiso del INE con las exigencias sociales de austeridad republicana y con una convicción permanente de mejora continua.



Sin embargo, -añadió- “podemos ahorrar aún más y se debe poder hacer más con menos”, y como ejemplo, en materia del gasto referido a Revocación de Mandato señaló que “podemos y deberíamos hacer más por defender y garantizar el derecho a la participación ciudadana, ya que se consideró instalar más casillas especiales en cada uno de los distritos, aunque sí sea una determinación de los Consejos Distritales en lugar de solo una, sobre todo, pensando que el domingo de la jornada cívica, el 10 de abril, es un domingo de vacaciones”.



Nunca se había tenido la necesidad de gastar tanto con tan poco dinero



El Consejero Ciro Murayama Rendón precisó que “lo que está haciendo el INE en realidad no es gastar menos, sino ver cómo puede gastar todo lo posible en hacer la Revocación de Mandato”.



Detalló que se están generando presiones de gasto, “hay que decir que nunca se había tenido la necesidad de gastar tanto con tan poco dinero”.



En su oportunidad, la Consejera Claudia Zavala Pérez recordó que el INE hizo algunas solicitudes a otras instituciones del Estado mexicano respecto al costo de sus servicios; sin embargo, éstos deberán ser aplicados y el Instituto debe generar una proyección de ahorro que permita hacerles frente.



Así es que reiteró que las determinaciones que se adoptan respecto a la Revocación de Mandato están protegidas por las sentencias judiciales que son lo que permite tener una proyección de ahorro mayor, así como un modelo organizacional para cumplir con todas las reglas y exigencias para dar certeza y seguridad jurídica.



Durante la sesión, el pleno rechazó, por unanimidad, una propuesta de acuerdo de la representación del partido Morena ante el INE en la cual solicitó al Consejo General determinar que cuenta con 2,091 millones de pesos para la Revocación de Mandato.



La propuesta fue rechazada puesto que el Instituto no cuenta con esa cantidad de dinero para organizar el proceso de Revocación de Mandato, ya que la Cámara de Diputados determinó no otorgar esos montos al INE.