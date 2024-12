INE reitera solicitud de presupuesto completo para elección judicial

diciembre 5, 2024

¿Cuánto cuesta la legitimidad de una elección judicial?, cuestiona

Taddei no acude tras dar positivo a COVID

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Norma de la Cruz Magaña hizo un llamado al Congreso de la Unión para garantizar los recursos necesarios que permitan organizar un proceso electoral judicial federal extraordinario con los estándares de calidad que exige la ciudadanía.

Durante su intervención, la funcionaria fue directa al recordarle a la Comisión de Hacienda de la Cámara baja que el presupuesto requerido “no es un tema de peso y centavos, sino de valorar cuánto cuesta la legitimidad de un proceso electoral en México”.

A renglón seguido, detalló que el grueso del gasto está destinado a operaciones fundamentales, como garantizar la transparencia, la equidad y la eficiencia en cada etapa del proceso.

“Una de las cosas que tenemos que poner en perspectiva, el grueso de este gasto es el gasto operativo y entonces aquí no es una cuestión de costos, ¿en cuánto valora el Congreso de La Unión que el proceso, el primer proceso del poder judicial, se realice con todos los estándares que en la ciudadanía está acostumbrada?, entonces apelando a su sensibilidad, porque ya tenemos tiempos muy reducidos, cuando nosotros hicimos este presupuesto le llamamos precautorio, como Ustedes saben, estábamos, tenemos todavía una suspensión, hay suspensiones (…), estamos organizando un proceso electoral en situaciones adversas, tenemos amenazas, ya tenemos multas, ya dieron vista a la Fiscalía y entonces en esas condiciones tenemos que organizar nuestro proceso electoral, porque es un mandato constitucional”.

Tras indicar lo anterior la funcionaria del INE recordó que el proceso electoral ordinario de 2024 tuvo un costo cercano a 14,000 millones de pesos y que, debido a la magnitud y complejidad del proceso extraordinario, se espera un presupuesto similar. Aunque se están implementando medidas de austeridad, no es viable reducir el gasto al mínimo sin comprometer la calidad del ejercicio democrático.

“No es caprichoso y les decimos en el 2024, el proceso electoral nos costó cerca de 14,000 millones de pesos, entonces piensen que este proceso electoral judicial federal extraordinario e inédito va a costar lo mismo y estamos haciendo una serie ya de medidas para reducir los costos, pero no podemos partir de una base cero cuando nos dice que le pueden bajar no congreso de la unión, ustedes díganos cuántos recursos consideran indispensables necesarios para que el Instituto nacional electoral está en condiciones de organizar un proceso con los estándares de calidad que la ciudadanía mexicana está acostumbrada, no podemos aquí no es un asunto de peso y centavos es el asunto de valor cuánto cuesta la legitimidad de una elección judicial“.

Para finalizar, la consejera del INE Rita Bell y sus compañeros, instó a los legisladores a considerar los recursos indispensables para garantizar que la elección extraordinaria se realice de manera legítima y confiable, subrayando que “la democracia en México requiere de inversiones proporcionales a su relevancia”.

Cabe destacar que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, no asistió a la reunión tras reportarse con un cuadro de COVID.