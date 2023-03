INE utilizará 238 urnas electrónicas en elecciones de Coahuila y Edomex

febrero 28, 2023

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el voto electrónico, en la modalidad de prueba piloto vinculante, mediante el uso de 238 urnas electrónicas, en los procesos electorales de Coahuila y Estado de México, entidades donde se renovará la gubernatura.

En esta prueba piloto, el pleno del INE avaló colocar 74 urnas electrónicas en Coahuila, para igual número de casillas básicas y contiguas. Mientras que en el Estado de México, se implementarán 164 urnas electrónicas para igual número de casillas básicas y contiguas.

El consejero Martín Faz, presidente de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales (PEL) 2023, aseguró que este ejercicio ayudará como evidencia empírica para perfeccionar el modelo de votación electrónica presencial. “Incluso, ahora con el incremento en el número de urnas a instalar, elevamos el grado de exigencia en torno a este ejercicio”, apuntó.

Además, indicó que el acuerdo aprobado se acompaña por el conjunto de documentos necesarios para la correcta implementación de la prueba piloto. Es decir, por el modelo de operación, la estrategia complementaria de capacitación y asistencia electoral, así como los planes de seguridad, continuidad y verificación.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Organización Electoral del INE, enfatizó que, conforme a las experiencias de otros países, uno de los elementos principales para que se transite al voto electrónico es que exista la aceptación, es decir, la confianza de la ciudadanía y actores políticos involucrados.

“En el último informe presentado se establece un estudio sobre la percepción ciudadana en la que se da muestra que más del 90 por ciento confía en el uso de la urna electrónica y más del 80 por ciento le gustaría usarla en las próximas elecciones”, mencionó.

Mientras que la consejera Norma De la Cruz exhortó a que, después de tres ejercicios de prueba piloto de voto electrónico, el INE apunte hacia una estrategia focalizada de urnas electrónicas en un territorio determinado, ya sea en un distrito o en un municipio.

“La focalización estratégica tiene como objetivo crear ambientes realistas que nos permitan someter a las urnas, no solo a las pruebas de estrés y de funcionalidad, sino que también nos arrojarían datos que no tenemos, porque las pruebas piloto no los han dado, por ejemplo, la logística de capacitación, almacenamiento, los traslados a los consejos distritales, centros de acopio, etcétera”, apuntó.

Mientras que el Consejero Uuc-kib Espadas coincidió en someter a las urnas electrónicas a una prueba en condiciones reales, además de que la modernización de las elecciones en México “pasa fundamentalmente por la política y tiene que ver con las mejores garantías del ejercicio del voto, la proporcionalidad”.