INE y TEPJF, los más tenaces violadores de la ley: AMLO

mayo 6, 2021

Redacción/Al Momento MX. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han sido “los más tenaces violadores de la ley y los más opositores a la democracia en México”.

A quienes acusó de hacerse “de la vista gorda” ante actos de compra de votos, como en el presunto caso de la tarjeta rosa del candidato priista a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza.

Estas tiene que ser las elecciones más limpias, libres, en la historia de México. No estar pensando que la democracia la van a garantizar el INE, el Trife, han sido siempre los más tenaces violadores de la ley y los más opositores a la democracia”, argumentó.

“La paradoja es que el INE en vez de garantizar la democracia, ha sido creado y funciona en los hechos para impedir la democracia, por que esto no lo ve el INE, se hace de la vista gorda”, refirió.

López Obrador afirmó que no se quedará callado ante actos de compra de votos o fraudes electorales, y conminó a la ciudadanía a denunciar todas estas prácticas que dañan la democracia en México.

“¿Que el presidente que viene de una lucha de años por hacer valer la democracia no denuncie esto porque es injerencia en lo electoral? ¿Qué no todos los mexicanos tenemos la obligación de hacer realidad la democracia?”, refirió.

¿Cómo creen que me voy a quedar callado si esto es lo que más ha dañado y ha impedido de que en México haya una auténtica democracia? ¿Cómo me voy a quedar callado ante la compra del voto? Pues no, sea del partido que sea”, argumentó.

“Si hay acciones fraudulentas se tiene que denunciar, si no para qué se reformó la Constitución con el propósito de que el fraude electoral se a considerado como delito grave? ¿Para qué tenemos la Fiscalía electoral?”, recalcó.