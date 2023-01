Infinix Mobility llega con sus smartphones a México

enero 19, 2023

Con una presencia global que alcanza 8 regiones y más de 80 países, Infinix Mobility anunció su llegada a México, uno de los mercados más relevantes en el mundo de la tecnología.

Infinix es una compañía fabricante de smartphones con sede en Hong Kong, fundada en 2013. En sus casi 10 años de existencia, la compañía ha extendido su presencia principalmente a países de Medio Oriente y África, hasta que en 2022 dio el salto a Latinoamérica, con Colombia como el primer mercado de la región. Actualmente sus smartphones también están disponibles en Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador.

Bajo el eslogan “El futuro es ahora”, Infinix busca empoderar a las generaciones más jóvenes en México para que se destaquen de la multitud y muestren al mundo quiénes son.

“Nuestra llegada es un paso importante en nuestra misión de compartir nuestra tecnología con un número cada vez mayor de consumidores jóvenes para que puedan desafiar lo convencional y destacarse en un mundo cada vez más conectado. Llegamos para quedarnos”, Antonio Tercero, Director de Infinix en México.

Infinix México ofrecerá en el país sus series de smartphones Smart, Hot, Note y Zero, y de hecho el director destaca que en sus planes más próximos está el lanzamiento de la serie Infinix Hot versión Free Fire.

“Dentro de nuestros planes más inmediatos, tenemos contemplado hacer el lanzamiento de la serie HOT versión Free Fire y replicar nuestros lanzamientos globales en el mercado mexicano. En Infinix estamos comprometidos en poner nuestra tecnología al alcance de todos”, aseguró.

Con base en la creciente tendencia en eSports, Infinix anunció también una alianza de dos años con Garena Free Fire, uno de los juegos móviles más populares en el mundo. A través de esta asociación, Infinix tiene como objetivo mostrar las capacidades en gaming de sus teléfonos inteligentes con la serie HOT.

Por ahora en su página web ya aparecen listados varios smartphones:

Note 12 G96

Smart 6 Plus

Smart 6 HD

Smart 6

Hot 12

Note 8

Hot 10 Lite

Zero 8

Todos los modelos están enfocados a la gama media, y solo el Zero 8 destaca por posicionarse un escalón más arriba, en la gama media-alta. Al momento no hay información sobre el costo de los equipos.