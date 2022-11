INFORME INÉDITO Y ORIGINAL

noviembre 18, 2022



Uno pensaría: “¿Y por qué hasta Pánuco? ¿Por qué no más cerquita?”.

Bueno, pues allá en Pánuco fue el informe del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Mire, durante décadas, en la clase política gobernante del pasado, se decía que el estado de Veracruz terminaba en Poza Rica… Que para allá más adelante, como si no hubiese territorio jarocho y por eso pobladores de lugares como Huayacocotla hacen vida en Hidalgo; o los del extremo norte se mueven más en Tamaulipas. En Monterrey, por ejemplo, hay mucha gente de Tantoyuca.

La Huasteca es una de las zonas culturalmente más ricas no sólo del estado, sino del país. Incluso estuvo a punto de crearse el “estado huasteco” (hay quienes todavía lo promueven), porque esa región tiene pueblos que comparten mucho en común más que con sus respectivas entidades federativas.

El asunto es que para allá se movilizó toda la clase política de la Cuarta Transformeishion para respaldar al mandatario estatal. Desde ahí ya era un evento inédito, pues no sólo era sacar de Xalapa o Veracruz el mensaje del jefe del Ejecutivo, sino llevarlo a una ciudad que cumple en diciembre 500 años, siendo el segundo ayuntamiento fundado por los españoles en América continental.

Y Pánuco, la verdad, era una zona violenta en años anteriores. Lugares como El Moralillo, tienen fama de que todavía hay grupos de la delincuencia organizada operando, aunque ya no hacen tanto ruido… Es precisamente el abandono oficial lo que logró que caciques locales como los García lograran acaparar los cargos públicos de elección popular y hasta llegaran a tener señalamientos de que fueron ellos quienes dieron creación y protección a grupos criminales de la región.

Parece mentira, pero alguien me comentaba que lo del Informe del gober en Pánuco era para reactivar económicamente también a la región… Y yo pensaba: “¿Neta? Pero si ni un trinche hotel tiene Pánuco… ¡Todos se van a Tampico!”… En estas horas que estuvimos por allá de chismosos, pues nos dimos cuenta que, efectivamente, la región norte de Veracruz tuvo hartas habitaciones ocupadas en los hoteles y moteles; vimos restaurantes llenos y hasta el de los elotes y jochos hizo su agosto en las afueras del parque deportivo donde se realizó el evento.

Sí, sí hubo bastante demanda de servicio: gasolineras que cargaron más gasolina a vehículos visitantes, compras en los Oxxos, etc.

El gobernador llegó al evento junto con la secretaria de Energía del gobierno federal, Rocío Nahle García. Se esperaba también la visita de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien apenas días antes estuvo por Tuxpan dando conferencia… pero no llegó.

Y se notó el poder de la Cuenca del Papaloapan: García Jiménez fue flanqueado por dos mujeres cuenqueñas: la presidenta del Poder Judicial, Isabel Romero Cruz, de Alvarado; y la diputada presidenta del Congreso, Margarita Corro, de Tierra Blanca.

El gobernador inició el tema de su informe con las finanzas: sobre la manera en que su administración se ha abocado a arreglar el desastre financiero que dejaron gobiernos anteriores; destacó también el buen comportamiento financiero, subrayando que los despachos de calificadoras han dado una buena calificación crediticia a Veracruz. Ahí la estrellita en la frente se la llevó el secre José Luis Lima Franco, quien ha sido uno de los secretarios más cercanos al gobernador y uno de los que más escucha.

Por cierto que quien se llevó el primer lugar en el “aplausómetro” y porras —en comparación con el resto de los integrantes del gabinete veracruzano— fue el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, quien fue cobijado por varios integrantes del magisterio que acudieron hasta Pánuco, representando al movimiento “Maestros con Morena” que se dieron cita para respaldar al Ejecutivo Estatal.

García Jiménez destacó los logros de su administración en un formato más ágil, que incluyó hasta música tradicional de la zona como una especie de intermedio. El discurso fue conciso, directo, sin rebuscar tanto. El evento duró apenas una hora.

Lo que también fue muy destacado es que al final pidió a todos los miembros de su gabinete que pasaran con él al templete para agradecerle a cada uno, personalmente, por la labor de equipo que han realizado, tomando en cuenta que si bien él es el jefe, mucho de lo que se ha hecho en Veracruz no podría haberse realizado sin la ayuda de sus colaboradores. Ese, la verdad, fue un buen detalle, porque regularmente los mensajes de informe de gobierno eran nada más para que se luciera el mandatario estatal y ya.

¿Dónde serán los próximos informes de gobierno? Quién sabe, pero ya dijo que faltan dos años completitos de su gobierno, descartando que vaya a tirar la toalla como han venido diciendo los “ora-culos” desde el inicio de la presente administración.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI… Un escenario probable en el caso del ex gobernador Javier Duarte: se comenta que el exmandatario estatal podría efectivamente alcanzar pronto su libertad del Reclusorio Norte, luego de que se apegó al criterio de oportunidad que lo sentenció a 9 años de cárcel luego de declararse culpable de diversos delitos… Durante el tiempo que ha estado en prisión, tuvo notables privilegios que le permitieron contacto por vía celular y hasta uso de redes sociales, ya que se comentaba que tenía un acuerdo con la Cuarta Transformeishion para entregar información delicada y sustanciosa contra el expresidente Enrique Peña Nieto y el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares… El asunto es que el exmandatario no tenía realmente nada, más que carpetas de recortes periodísticos y uno que otro chisme de memoria, pero nada que realmente fuese a cimbrar a Veracruz, México o al mundo… Duarte no sólo cayó de la poca gracia que pudo haber tenido de la 4T (que de por si no lo traga), sino que ahora le espera un nuevo juicio por desaparición forzada, luego de que fue vinculado a proceso la tarde de este jueves desde el penal de Pacho Viejo… Por lo anterior, si Duarte de Ochoa lograra salir del penal en la Ciudad de México, es muy probable que afuera ya lo estén esperando agentes ministeriales para detenerlo y llevarlo otra vez a prisión —posiblemente la de Pacho—para que responda ante la justicia veracruzana… Por donde se le vea, la 4T difícilmente dejará en libertad a Duarte, pues hasta políticamente no se vería bien que lo liberaran… De ser así el escenario anterior, quien podría presumir que sí metió a un gobernador a la cárcel sería Cuitláhuac García Jiménez, cosa que no pudo cacarear bien su antecesor Yunes Linares, ya que Duarte se entregó solito a la Interpol cuando fue detenido en abril de 2017, allá en Guatemala.

OTRA NOTA… Si no falla la memoria: primero murió fue Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública con Vicente Fox, el 21 de septiembre de 2005, con la caída de su helicóptero, cuyo caso no quedó totalmente esclarecido y siempre ha tenido el tufo de un atentado… Luego fue Juan Camilo Mouriño, ex secretario de Gobernación con Felipe Calderón, cuyo jet se estrelló en calles de la Ciudad de México el 4 de noviembre de 2008, y en cuyo “accidente” también falleció el famoso policía y zar antidrogas, José Luis Santiago Vasconcelos; dicho caso tampoco fue esclarecido en su totalidad y tiene el mismo tufo de atentado… Otro que falleció en accidente de aeronave fue el exsecretario de Gobernación de Calderón, Francisco Blake Mora, quien falleció el 11 de noviembre de 2011, cuando el helicóptero en el que viajaba se estrelló en Chalco, en el Estado de México… Otros personajes del PAN que perdieron la vida en una tragedia similar fueron el entonces senador por Puebla, Rafael Moreno Valle, y su esposa, la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, quienes murieron el 24 de diciembre de 2018 a las 14:40, en Santa María Coronango, cuando el helicóptero en que viajaban sufrió un inexplicable siniestro… Este jueves, le tocó al secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Sánchez Mendoza, quien murió al desplomarse el helicóptero en que viajaba… Sánchez Mendoza, por cierto, lo vinculan como una persona que era cercana al expolicía estrella de los panistas, Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por ser presunto cómplice de narcotraficantes…Perdón, pero ¿no es mucha coincidencia tanto panista destacado muerto en aeronaves?

LA ÚLTIMA PORQUE AL FIN ES VIERNES: Mucha respuesta y mucho eco a la información (hartas gracias) que presentamos como primicia en el portal versiones.com.mx, sobre Mónica Taibo, quien denunció maltrato por parte de su ex marido, el notario público Sergio Hernández Vallarino, y el cual señala en un video que hizo público en redes sociales… La gran pregunta que sigue en el aire es si le van a quitar la Notaría o van a dejársela, porque hasta el momento el Colegio de Notarios no se ha pronunciado ni ha dicho pío.