Infraestructura escolar transforma al estado

noviembre 16, 2021

Yhadira Paredes/El Demócrata. En educación se han tenido que priorizar las obras escolares en las zonas rurales, como principio de justicia social derivado del rezago en materia de infraestructura escolar por las políticas neoliberales, aseveró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

El mandatario destacó que se ha puesto especial interés en aquellas comunidades en donde hay niños que requieren la educación.

“Algunos profesores, no pocos, les he pedido paciencia cuando me piden que les apoyen con la rehabilitación de sus aulas, de sus centros de trabajo, hemos realizado mucha obra, pero las políticas neoliberales nos dejaron todas las instalaciones educativas en abandono y hemos prioridad las zonas rurales, hacerla donde más se necesitan”.

Enumeró varias obras en nivel preescolar, primaria, secundarias y telesecundarias, bachilleratos y telebachilleratos con lo que se ha transformado Veracruz, además de Instituto Superior de Zongolica, Instituto Tecnológico Superior de Naranjos.

“No quiero dejar una política que hemos seguido alrededor de las escuelas, por ejemplo de un tecnológico en donde hemos hecho que para que los estudiantes tengan la oportunidad de seguir estudiando, se ampliaron las aulas”.

Asimismo, dio a conocer la recuperación de escuelas que fueron abandonados por otros gobiernos como la telesecundaria “José Emilio Pacheco” en donde se construyeron las aulas, la telesecundaria “José Luis Martínez Aguilar” en Medellín de Bravo, entre otras.