Inicia aplicación de tercer refuerzo anticovid a adultos mayores

diciembre 12, 2021

Eda Sentíes Miranda/Veracruz. Este domingo inició la aplicación del tercer refuerzo de la vacuna anticovid a personas mayores de 60 años en los municipios de Veracruz y Boca Del Río.

Tal como ocurrió en la primera y segunda dosis, los abuelitos decidieron llegar a los módulos de vacunación a muy temprana hora por miedo a no alcanzar su vacuna, sin embargo la aplicación de los biológicos se llevó a cabo de manera ágil y rápida sin presentarse ningún inconveniente.

A pesar de que en esta ocasión recibieron un biológico diferente, los vacunadas aseguran que tienen confianza de que este refuerzo les permitirá prolongar la protección contra el virus que ha cobrado la vida de más de 290 mil muertes en todo el país.

“Si venga saliendo de la vacunación, no demoré mucho fue poco a pesar de que había mucha gente, menos de una hora y la verdad estuvo muy bien, todo en orden, yo pues ya es la tercer vacuna, es la ultima, no me dolió, me siento bien no he tenido reacción”, dijo la señora Graciana Sánchez, de 90 años de edad.

Por su parte, el señor Gustavo Márquez, señaló que él decidió llegar de las 6 am y después de 3 horas comenzó a avanzar la fila para aplicarse la vacuna.

La jornada de vacunación continuará hasta el próximo 17 de diciembre.