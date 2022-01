Inicia IMSS programa de supervisión integral para mejorar la atención de menores y adultos con cáncer

enero 28, 2022

De manera virtual se llevó a cabo la septuagésima segunda reunión entre autoridades del Seguro Social con las madres y los padres de menores con cáncer

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dieron inicio a un programa de supervisión integral con visitas programadas a nivel nacional, que tienen como finalidad mejorar áreas de oportunidad, centrar la atención en pacientes pediátricos y adultos con padecimientos oncológicos.

Estas visitas son encabezados por la directora de Prestaciones Médicas del IMSS, doctora Célida Duque Molina, quien acudió con funcionarios de Nivel Central a La Paz, Baja California Sur, y a Aguascalientes, a fin de establecer intervenciones acordes a las necesidades de servicios médicos de las entidades. Este jueves visitó Durango y la próxima semana estará en Zacatecas.

Al encabezar la septuagésima segunda reunión con madres y padres de pacientes pediátricos oncológicos, resaltó que se trabaja en el desarrollo de un tablero de desempeño en el cual directivos de hospitales de Segundo Nivel, de Centros de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer (ONCOCREAN), y de Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) puedan establecer intervenciones preventivas y correctivas en cuestiones operativas, capacitación y Bancos de Sangre.

En otro tema, la doctora Duque Molina destacó que la Aplicación de Pacientes Oncológicos (APO) ha permitido que en 15 UMAE y 42 hospitales de Segundo Nivel se lleve un registro digital de tratamientos y quimioterapias a siete mil 563 pacientes con cáncer, 40 por ciento pediátricos y 60 por ciento adultos.

Por su parte, la maestra Karina Sarmiento Castellanos, coordinadora técnica de Planeación del Abasto, indicó que el nivel de inventario general de las 105 claves de medicamentos oncológicos que tiene el IMSS es de 2.99 meses a nivel nacional, de los cuales 83 claves tienen un nivel de inventario de casi cuatro meses, y en 21 claves se cuenta con abasto de entre uno y dos meses.

Como parte de los seguimientos de acuerdos con las padres de pacientes pediátricos oncológicos, el doctor Enrique López Aguilar, coordinador de Atención Oncológica, señaló que en el tema de donación de sangre, plaquetas y traslado de donantes del Hospital General Regional (HGR) No. 2 El Marqués, de Querétaro, se solucionó que sean válidas las donaciones del HGR No. 1, donde se encuentra instalado el ONCOCREAN y que tiene un centro de colecta.

Añadió que a partir del 7 de febrero, las citas de potenciales donadores de Querétaro puedan realizarse por internet y no de manera presencial.

En su oportunidad, el doctor Francisco Ortiz Nesme, jefe de Servicios de Prestaciones Médicas de la Oficina de Representación del IMSS en San Luis Potosí, indicó que en el Banco de Sangre del Hospital General de Zona (HGZ) No. 1 hubo retrasos en la disposición de plaquetas por cambio de proveedor, situación que ya fue solventada con la instalación de la nueva plataforma informática y la capacitación del personal, por lo que ya se programaron las primeras donaciones.

Como parte de la 72 reunión, se acordó dar seguimiento al reporte de abasto de medicamento en el HGZ No. 270 de Reynosa, Tamaulipas; de limpieza en el HGR No. 20 de Tijuana, capacitación del personal de Enfermería en el Hospital de Especialidades de Puebla.

Se informó que en la próxima sesión se presentará el trabajo vinculado entre esta UMAE, la Coordinación de Atención Oncológica y la Coordinación Técnica de Enfermería, entre otros

Asistieron por parte del IMSS el licenciado Borsalino González Andrade, director de Administración; el doctor Carlos Quezada Sánchez, jefe de Oficina de Control; la doctora Beatriz Maldonado Almaraz, coordinadora de UMAE; el doctor Luis Rafael López Ocaña, coordinador del Segundo Nivel de Atención; la maestra Marcela Velázquez Bolio, coordinadora de Operación con la Sociedad Civil y Organismos Autónomos; la maestra Fabiana Maribel Zepeda Arias, coordinadora Técnica de Enfermería.

También el contador Jorge de Anda García, titular de la Coordinación de Control de Abasto; el maestro Shadai Sánchez Osorio, coordinador de Contabilidad y Trámite de Erogaciones; la doctora Rocío Cárdenas Navarrete, directora del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI y el doctor Guillermo Careaga Reyna, director del Hospital General del CMN La Raza.

Además, estuvieron presentes autoridades de las Oficinas de Representación del IMSS en Aguascalientes, Baja California, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz; del Hospital General Regional No. 20 de Tijuana, Baja California, Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 1 de San Luis Potosí, HGZ No. 3 de Aguascalientes, y de los Hospitales de Especialidades de Yucatán y de Puebla.

Por parte de las madres y los padres de pacientes pediátricos oncológicos estuvieron las señoras Dulce, María, Alma, Ana, Anabelle, Araceli, Deysi, Jessica, Judith, Lidia, María Elena, Mónica, Perla, Tania, Vianey, Yeni y Yolanda; y los señores Mario, Elías, Nicolás y Rafael.