INICIA PROCESO QUE PONDRÁ FIN AL GOBIERNO PRIISTA EN EL EDOMEX, AFIRMA HIGINIO MARTÍNEZ

junio 11, 2022

Higinio Martínez, desde Texcoco, destacó que todos los días participa, junto a millones de mexicanos, en la transformación de la vida pública, en la construcción del cambio verdadero.

El senador mexiquense aseguró que con el mitin de este sábado inicia formalmente el proceso interno que resolverá quien será el candidato de Morena a gobernador del Estado de México.

Higinio Martínez dijo que Morena debe decidir, por consenso quien será el al protagonista del cambio verdadero en la entidad. Hizo hincapié en que ahora inicia el proceso de 360 días en que se pondrá fin a la negra historia del priismo en el Edomex.

Señaló que los texcocanos son quienes pueden hablar del trabajo que ha realizado en los últimos 32 años.

Les recordó, a los dirigentes de Morena y a todos los militantes que, aunque de capa caída, los priistas y panuchos van a intentar, con todas las fechorías a su alcance para quedarse otros 6 años al frente del Edomex. Por eso la necesidad del consenso.

Señaló que deben ver con objetividad, sin ambiciones desmedidas, sin mezquindades y egoísmos quien reúne el perfil, no solo para ganar el próximo año, sino para dar certeza de que el próximo gobierno para el Estado de México, será un gobierno de transformación y de cambio.

Les pidió que, al no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, agreguen el no defraudar y no decepcionar al pueblo.

Higinio afirmó que la traición y la deslealtad nunca han formado parte de su historia y que en esa asamblea no existe la ambición vulgar o desmedida solo impulsar el cambio en la entidad.

El senador Martínez afirmó que les mueven los sueños, los anhelos, el corazón, la razón, el ansia y el deseo de cambio, de transformación para el Estado de México.

También les mueve el dolor, el coraje: “la frustración de ver que el Estado de México ha sido, para la clase gobernante priista, un simple botín para saciar su patológica y en consecuencia desmedida ambición por el poder, por el dinero”.

Afirmó categórico que nunca vieron ellos, los gobernadores priistas de su estado, la pobreza en las casas de millones de personas: “nunca vieron la falta de pan, de comida, en una buena cantidad de casas de los mexiquenses más desfavorecidos. Nunca vieron la angustia de una madre o de un padre mexiquense por no tener dinero para la medicina, para la consulta, para el pasaje, para poder hacer un cuartito”.

Señaló que los priistas son los principales responsables de la pobreza, del abandono de miles de familias en el estado.