Iniciará este martes bacheo de carretera Tantoyuca-Pánuco, tras manifestación de ciudadanos 

septiembre 23, 2024

Yhadira Paredes/Xalapa. Tras la manifestación de pobladores de la zona norte por las pésimas condiciones de las carreteras, el alcalde de El Higo, Víctor Manuel de la Garza Sánchez anunció que se llegó al acuerdo de iniciar los trabajos de bacheo del tramo Tantoyuca-Pánuco.

Entrevistado en la ciudad de Xalapa donde llevó a cabo la presentación del evento Día de Muertos de El Higo, acompañado por la directora general del DIF Estatal, Rebeca Quintanar Barceló refirió que se llevará a cabo el bacheo.

“Eso no va a resolver el problema, pero quiero decirles algo, desde hace más de 15 años que no llovía tanto en la zona y eso vino a echar a perder todo, las carreteras y caminos rurales, el mantenimiento que se les da no aguanta, pero a partir de mañana se inicia el bacheo”.

El Edil explicó que este será un paliativo para que se cumpla el compromiso mayor de la presidenta electa para iniciar trabajos de pavimentación en diciembre en la zona de la Huasteca.

“El tramo más compĺicado es el de Tantoyuca a Pánuco y yo estoy seguro que con el bacheo, con el trabajo preventivo no se va a resolver hasta que el próximo gobierno entre en funciones, hemos tenido reuniones con ellos y les hemos hecho hincapié en que es una obra necesaria en la zona Huasteca”.

Finalmente indicó que se prevé que se presente un proyecto de pavimentación de la carretera, dependiendo del presupuesto autorizado y el tipo de obra que se va a realizar.