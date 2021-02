Iniciativa para regular redes sociales busca garantizar la libertad de expresión: Monreal

febrero 9, 2021

CDMX/AlMomento.Mx. Al considerar que la regulación de las redes sociales requiere de un debate profundo sin descalificaciones y basado en argumentos, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal reiteró su invitación a todos los involucrados y al público en general a informarse, analizar su iniciativa y no rehuir el debate ni dejarse engañar.

El legislador de Morena insistió en la necesidad de regular estas plataformas para garantizar la libertad de expresión y la libre manifestación de ideas.

“Es necesario encontrar una manera de regular las redes sociales para proteger la democracia, la libertad de expresión, la libre manifestación de ideas y el acceso a la comunicación.

Es un buen debate, no le rehuyamos y actuemos en consecuencia. Me parece que es el momento de hacerlo porque tarde o temprano se regulará. Si hoy renunciamos a poder hacerlo por presiones de los poderosos o de las plataformas o del recurso económico será muy pobre nuestra exposición, señaló.

El senador zacatecano recordó que potencias como Estados Unidos y Europa ya han empezado a integrar en sus agendas este tema y para muestra basta mencionar que recientemente tres legisladores demócratas de la Unión Americana han propuesto modificar la ley para que las redes sociales tengan mayor responsabilidad en el uso o sobre el uso de las mismas.

Mientras que la Unión Europea, mencionó, la ley de servicios digitales contempla que las grandes plataformas tendrán también la obligación de eliminar cualquier riesgo de su servicio, que ataque o que atente contra los derechos de los usuarios.

Recalcó que las propias empresas de redes sociales han reconocido como ineludible el tema.

“Hace un año Nick Clegg, vicepresidente de Asuntos Globales y Comunicaciones de Facebook reconoció que las soluciones en torno al problema o a los problemas de las redes sociales, sólo se darán a través de una regulación nueva a inteligente, repito, a través de una regulación nueva e inteligente.

Del mismo modo, el Presidente de Twitter, después de haber cancelado la cuenta del expresidente Trump, declaró que este tipo de acciones sientan o sentaban un precedente peligroso para la democracia”, indicó.

Finalmente, Ricardo Monreal se comprometió a estar atento a los comentarios respecto su propuesta con el fin de enriquecerla y presentarla ante el pleno en las próximas tres semanas.

“Infórmate, lee. Que no te engañen, que no te manipulen; lo único que queremos es proteger tu derecho a expresar y a decir lo que quieras. Como Voltaire, el filósofo francés, que expresaba que podría estar en desacuerdo con lo que opines, podría no estar de acuerdo con lo que dices; pero defendería con mi vida que lo digas, el derecho a que lo digas. Eso es lo que encierra esta iniciativa, por eso espero tus comentarios en esta página, para enriquecerla”, insistió.