Inocentes, el 48% de reos en Pacho Viejo: Del Río Virgen

junio 19, 2022

Juan David Castilla

Veracruz, Ver.- El político veracruzano José Manuel del Río Virgen reveló que el 48 por ciento de las personas que fueron privadas de su libertad es inocente y se encuentra en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec.

El Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado de la República señaló que durante los seis meses que estuvo preso en dicho reclusorio tuvo la oportunidad de estar una vez en la biblioteca donde encontró estudios sobre el centro penitenciario.

“En las pláticas que podía hacer del camino, en camino, y luego con mis compañeros mandar pequeños cuestionarios a los reos, a las personas privadas de la libertad, me encontré que, por lo menos, el 48 por ciento de los que están ahí son inocentes”, expresó.

En la primera entrevista con medios nacionales después de su liberación durante la noche del pasado viernes 18 de junio, explicó al periodista Alejandro Sánchez, del Heraldo Media Group, que el “modus operandi” del gobierno de Veracruz es el mismo en la fabricación de delitos a personas inocentes.

“El modus operandi del Gobernador es meter la mano en la Fiscalía, meter la mano en el poder judicial del estado, entonces él dice (gobernador): sí hay muertos como en todos los estados, pero ya los agarramos. Entonces, él crea un esquema donde se lleva detenidos a inocentes y los mete a la cárcel, los saca (en fotografías) con metralletas, querían que yo agarrara una pistola, nunca en mi vida he agarrado una pistola”, enfatizó.

José Manuel era señalado como presunto autor intelectual en el homicidio de Remigio Tovar Tovar, excandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cazones de Herrera, dos días antes de la elección del 6 de junio de 2021.

El colaborador del senador Ricardo Monreal consideró que su detención el pasado 22 de diciembre fue por cuestiones meramente políticas al ser crítico del gobierno de Veracruz.

En ese sentido, Del Río Virgen consideró que hay más presos políticos en esta entidad, incluso, en el mismo penal de Pacho Viejo, como el panista Tito Delfín Cano y los exconsejeros del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), con quienes no pudo tener contacto al interior del reclusorio debido a que han sido distribuidos en distintas áreas del mismo para mantenerlos separados.

Sin embargo, aseguró que también hay presos políticos en otros penales de la entidad, como Rogelio Franco Castán, exdirigente perredista y exsecretario de Gobierno, quien se encuentra en Amatlán de los Reyes, en la cárcel conocida como “La Toma.

Señaló que también está detenido Gregorio Gómez en Tuxpan, quien era candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de Tihuatlán, en la zona norte del estado.

“Hay muchos que ayudaron a políticos y por eso se enojaron ellos (funcionarios del gobierno estatal) y cuando pudieron los metieron a la cárcel”, añadió.

Del Río Virgen dio a conocer que presentará una denuncia penal contra los fiscales y jueces que lo encarcelaron sin motivo y que lo retuvieron 178 días en el penal de Pacho Viejo, para dar seguimiento a la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y no como un acto de venganza política.

También recordó que estuvo preso en la misma área que su amigo el senador Dante Delgado Rannauro, quien fue acusado en 1994 por un presunto desvío de 450 millones de pesos, quedando en prisión un año y tres meses.

“Son de las cosas curiosas. Me tocó exactamente la misma área, no sé si lo hicieron a propósito, seguramente esperaban hacer un reportaje mío: aquí van los veracruzanos, que van en contra de una línea y de un mesías. Yo creo honestamente que lo hicieron a propósito”, opinó.

El Secretario Técnico de la Jucopo en el Senado no descartó la posibilidad de buscar la candidatura a la gubernatura de Veracruz en 2024.

“No he calculado qué voy a hacer, la verdad, en este momento. No he tomado una decisión de si voy a iniciar alguna campaña, lo que sí tengo que iniciar es la denuncia que propuso la CNDH contra los fiscales, contra el juez de control, contra varios de ellos. Pero no es por venganza, jamás, es para que se aclare”, remató.