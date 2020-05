Inseguridad no se detiene ante la pandemia

mayo 13, 2020

Eda Sentíes. Veracruz. Mientras la preocupación de la población continúa enfocada en las medidas sanitarias que deben tomar para evitar contagios de Covid-19, la delincuencia se intenta aprovecharse de la situación y busca víctimas hasta en el supermercado.

Adriana Espinoza, pudo ser una de estas víctimas, a través de redes sociales relató que el martes por la tarde acudió al Chedraui Coyol a comprar los productos que faltaban en su casa, cuando se percató que dos sujetos desconocidos la seguían, uno de ellos finalmente la tomó del brazo y simulando una pelea de pareja intentó sacarla del establecimiento sin lograr su cometido.

“Desde que llegué dos tipos estaban siguiéndome, empece a caminar iba a agarrar el pañal cuando la persona se me acerco a preguntarme que talla de pañal era, pero yo me fui cuando en eso el otro hombre me agarró el brazo y empezó a decirme ya vamos mi amor y yo le respondí que nunca lo había visto (…) ¿el intentaba fingir una pelea de pareja? sí, y me decía estas enojada ya vámonos y yo le decía yo no soy tu amor, suéltame y cuando el señor hizo a acercarse hacia nosotros el hizo su cara como esta loca y se volteo y se fue corriendo”, relató.

Adriana, cumpliendo con las restricciones para acudir a los supermercado, fue sola. El personal del establecimiento no pudo hacer nada al respecto y debido a que los sujetos portaban cubrebocas tampoco puede dar una descripción detallada de ellos, solo que son menores de 40 años, de estatura alta y complexión mediana.

