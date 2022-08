Insiste diputado Zárate en reducción de salario al 50 por ciento  

agosto 5, 2022

Yhadira Paredes/El Demócrata. Más allá de si sus compañeros de bancada o el resto de los 50 diputados locales aceptan o no la iniciativa de reducción del salario de 58 mil a 29 mil pesos mensuales, el diputado de Morena Luis Ronaldo Zárate Díaz aseguró que de manera personal buscará que para el año fiscal 2023 sus percepciones sean menores.

Y es que, recordó que se trata de un compromiso que él asumió desde su campaña a la diputación local, la cual piensa cumplir, aunque argumento que en este 2022 el presupuesto estaba designado, por lo que tendrá que ser el próximo año.

“Hay diferentes opiniones es un compromiso propio, no fue como bancada, este año el presupuesto ya estaba asignado, pero tengo estos meses para hacerlo de manera propia 2023 y 2024, independientemente de la decisión como grupo legislativo, porque es un compromiso propio. No me gustaría involucrar a los compañeros”.

Señaló que se manejó hacer una propuesta para el Congreso, pero independientemente de las opiniones de sus compañeros diputados, diputadas y diputade, él actuará de manera congruente por una propuesta de campaña.

El legislador explicó que tema de la dieta es de 58 mil pesos, además de los pagos para gestión, pero su propuesta fue reducir la dieta a 29 mil pesos, es decir, el 50 por ciento de lo que se percibe actualmente. “No me han dicho que si ni que no, fue una platica con compañeros y no se ha dado la iniciativa formal, lo trabajamos de manera como grupo legislativo, pero si no será a manera personal”, finalizó.