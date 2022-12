Insisten en llamado para no regalar animales en estas fiestas

Insisten en llamado para no regalar animales en estas fiestas

diciembre 24, 2022



Ariadna García/Xalapa, Ver. La directora de Salud del Ayuntamiento de Xalapa Olga Isabel Alarcón Ricardez reiteró el llamado a la población para no regalar animales en estas fiestas decembrinas o Día de Reyes y poner un alto al maltrato animal.

Recordó que el 5 de enero realizan un recorrido en los mercados o zonas de venta de juguete para verificar que no haya animales a la venta dado que en la ciudad se tiene prohibido.

“Nosotros el 5 de enero hacemos un recorrido en los mercados que se ponen para vender juguetes, hacemos un recorrido con Seguridad Pública, el ayuntamiento, parte del personal de Salud Animal y nosotros como dirección de Salud, hacemos un recorrido checando que no se estén vendiendo animales”.

La funcionaria municipal recordó que existe un reglamento que debe respetarse en el que está prohibida la venta de animales vivos.

“Tenemos que hacer mucha conciencia de que los animales, perros, gatos, que son los que más se regalan no son un juguete, no es un juguete que lo vas a ir a arrinconar unos 15 años porque en eso dura la vida de cada animalito. Son 15 años que los tienes que estar alimentando, les tienes que estar llevando a sus vacunas, los tienes que atender, son seres vivos, no son un juguetito que se puede arrinconar”.

Por ello, expuso que el llamado a las y los padres de familia es a que se haga conciencia, “ya basta de tanto maltrato hacia los animales”.

Si la idea es regalar una mascota, subrayó, se puede adoptar uno de la Unidad de Salud Animal o en los refugios que existen en toda la ciudad.