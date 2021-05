Inspeccionan “puente chueco” en avenida Jiménez de Veracruz

mayo 5, 2021

Eda Sentíes/Veracruz.- Luego del accidente en la línea 12 del metro en la Ciudad de México, habitantes de Veracruz comenzaron a solicitar en redes sociales que en Veracruz se revisará el Puente Jiménez, conocido también como el “puente chueco” que se encuentra en la avenida del mismo nombre y que conectar a la la zona norte de la ciudad con la zona centro.

El puente, construido en el año 2004, durante la administración de José Ramón Gutiérrez de Velasco, fue criticado desde su construcción porque su estructura en apariencia parece presentar deformidades, además con el paso de los años se ha ido deteriorando sin que se le haya dado mantenimiento, por lo que ahora quienes lo utilizan con regularidad temen que en cualquier momento se derrumbe como ocurrieron la línea dorada del metro.

Ante esto, el director de Protección civil de Veracruz anunció que desde hoy se están llevando a cabo inspecciones por parte de ingenieros civiles y mañana lo harán especialistas estructuralistas para determinar los riesgos que representa la estricta y decidir qué acciones se tomarán.

Dijo que puede ir desde mantenimiento hasta la clausura si es que los expertos así lo determinan, pero deben esperar el dictamen.

“Ha habido inquietud por la gente de las condiciones de este puente, hoy se está realizando una primera visita por parte de un ingeniero civil y el día de mañana estarán dos estructuralistas y de seguridad estructural para dar una opinión más certera y objetiva del estado en que se encuentra el puente, no podemos adelantarnos tenemos que esperar a ver qué dicen los especialistas, no podemos aventurarnos a suposiciones hasta que no tengamos algo más técnico”, dijo.

De acuerdo con registros periodísticos, hace 5 años, en el 2016, circularon imágenes del puente Jiménez en donde usuarios aseguraban que la estructura estaba a punto colapsar, sin embargo ingenieros realizaron un recorrido y determinaron que al puente le quedaban aún 30 años más de vida.