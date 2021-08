Inspectores fueron capacitados en perspectiva de género; pronto trabajarán con cámaras GoPro

agosto 30, 2021

Regina Montes/Xalapa. El subdirector de Comercio, Oshman Seth Escudero Ramírez, dijo esperar que el programa de Inspectores Confiables con el que los inspectores comerciales portarán cámaras GoPro se aplique también en el gobierno entrante de Ricardo Ahued Bardahuil.

Recordó que las cámaras ya fueron adquiridas y que antes de que concluya el actual gobierno será aplicado para 40 inspectores.“ Es un programa gubernamental que confiamos puede trascender a la siguiente administración, porque se ha visto aplaudido incluso por los propios vendedores en vía pública y los propios inspectores porque al final dicen es que a mi no me creen yo soy al que menos me creen”, dijo.

El funcionario municipal dijo que con las cámaras que se entregarán estos días, se tendrá mayor transparencia. Refirió que con ello hubo un intenso periodo de capacitación puesto que todos los inspectores recibieron alrededor de 12 capacitaciones en materia de derechos humanos y sensibilización, materia técnica para realizar los distintos procedimientos, así como en perspectiva de género por parte del Instituto Municipal de las Mujeres.

“Porque es cómo abordar a la mujer comerciante, a la mujer que vende en día pública, pero también a la mujer que tiene su establecimiento comercial, es esa serie de capacitaciones”. Agregó que también existe un sistema municipal anticorrupción que se está implementando a través de la regiduría sexta por lo que también se tomaron cursos en ese sentido.“

Después de tomar esos cursos, que es la primera etapa, después viene la segunda que es el equipamiento. Posterior a eso hacemos el equipamiento que no solo es la cámara, es el cinturón donde se coloca la cámara, el chaleco, son algunos aditamentos como un portafolios porque luego llevan las cosas en la mano y después de que hagamos la entrega viene el lanzamiento”.