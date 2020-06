Instalan módulos de atención en municipios que visitará el Presidente

junio 2, 2020

Yhadira Paredes. Xalapa. Se instalaron en los municipios que visitará el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, módulos de atención ciudadana para evitar aglomeraciones o que los ciudadanos se acerquen a él y guardar “la sana distancia”, informó el delegado en Veracruz de Programas Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.



En entrevista, el funcionario federal detalló que desde las 9 de la mañana de este martes se instalaron estas oficinas de atención ciudadana, pues a pesar de que el Jefe del Ejecutivo desee a estar en contacto con el pueblo, debido al Covid-19, no puede hacerlo.

“Al presidente le interesa mucho el contacto con el pueblo, pero hoy no lo va a poder tener, la gira que hace al sureste y en particular en Veracruz que llega el viernes por la tarde, va a ser sin posibilidad de saludar a la gente, porque son reuniones cerradas, reuniones de evaluación de trabajos de os proyectos estratégicos no solo para la región, si no para el país”.

Detalló que supervisará los trabajos de ampliación del puerto de Coatzacoalcos, la operación de La Cangrejera en Minatitlán y en Sayula de Alemán con el proyecto de Transísmico.

“Nosotros estaremos en las cabeceras municipales donde tenemos agentes integrados del Bienestar de Agua Dulce, Moloacán, Nanchital, Ixhuatlán, Minatitlán donde estaremos a un costado del palacio municipal, estaremos en Sayula, en Cosoleacaque y Jáltipan, para hacerle entender a la gente que no tiene que ir a los eventos porque no podrá entrar”.

El delegado aclaró que el presidente ha girado instrucciones para que sean los delegados los encargados todas las inquietudes y documentos y que sobre todo, se resuelvan los problemas presentados al Gobierno Federal en un horario de 9 a 6 de la tarde.

Lo más importante es que la gente entienda que ahora la forma de mantener los contagios a la baja es no saliendo de casa, pero de ser “muy necesario”, con las medidas de sana distancia se atenderá a la población, aclaró.