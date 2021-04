Instalarán señalética en puntos rojos de la ciudad de Misantla

abril 14, 2021

Arquímedes González/El Demócrata. Iván Carballo Arenas, director de Tránsito y Seguridad Vial municipal de esta ciudad de Misantla, informó que tras las peticiones ciudadanas que se la han hecho llegar a su departamento, se estarán instalando señalética preventiva, en sitios considerados como rojos, a fin de que los conductores puedan tomar más conciencia vial, y ya no se registren percances automovilísticos.

A la fecha son varios cruceros, en el primer cuadro de la ciudad donde se han registrado percances automovilísticos, para ello la población sugirió a la dirección de Tránsito y Seguridad Vial municipal de esta ciudad de Misantla, que se instalará señalética preventiva, y de esta manera que los conductores tomen más conciencia vial, expresando que la población en general deba de seguir concentrándose más en la cultura en el tema de vialidad.

“Ahorita mas que nada hemos estado recibiendo peticiones de la ciudadanía, donde nos comentan que ellos quieren que bajen los altos índices de accidentes viales, están pidiendo que se implementen 10 cruceros de 1X1, en lugares donde se han suscitado más percances, además de poner mano dura y no bajar la guardia con los conductores como es que usen el casco protector, que respeten los límites de velocidad, que no conduzcan si ya ingirieron bebidas alcohólicas, son detalles donde pedimos a la ciudadanía que también nos apoyen y trabajemos por una mejor vialidad, que es necesaria que la cultura vial se detone”.

Mencionó que los cruceros que se habilitan de 1X1, están; Cánovas con Álvaro Obregón; Carranza con Morelos; Ignacio de la Llave con Obregón; Coronado con Obregón; Ferrer Guardia con Obregón; Morelos con Ramírez Lavoignet; Lavoignet con Comonfort; Morelos con Alfonso Arroyo Flores; Miguel Hidalgo con Alatriste; y Lavoignet con Obregón.

“Venos que en ocasiones la ciudadanía no pone de su parte, a razón de que no usan el casco, o que transportan mayor número de personas, vemos que va el conductor, la esposa, en medio un menor y al frente otro más, aquí es importante que los motociclistas no tomen riesgos, no es necesario, solo que se pongan a pensar de las posibles consecuencias, donde lamentablemente hasta se han perdido vidas, creo que es momento de que reflexionemos y que puede traer consecuencias a terceros”.

Carballo Arenas, toca el tema de las motocicletas, debido a que en las últimas fechas estas unidades han sido involucradas en accidentes, por lo que invita a que los conductores tomen medidas necesarias.

Por otra parte, explicó que de la señalética que se tiene en la cabecera municipal, se está dando mantenimiento, y algunas que ya son obsoletas serán reemplazadas, dijo que tan solo en la entrada a la comunidad de Buenos Aires en fechas anteriores se colocaron reductores de velocidad, dijo que en próximas fechas estará llevando a cabo balizamiento en cruces peatonales y pintando las ‘marimbas’ peatonales.