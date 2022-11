Insultan a adultos mayores en evento para cobrar pensión bienestar

noviembre 4, 2022

Juan David Castilla/ Xalapa. Adultos mayores denunciaron haber sido manipulados y padecido un atentado contra su dignidad cuando acudieron a cobrar su pensión “bienestar” a un evento con autoridades estatales y federales.

Esto ocurrió el pasado 3 de noviembre, en el gimnasio contiguo al Estadio Xalapeño “Heriberto Jara Corona”, donde fueron citados a las 11 de la mañana.

Magno Garcimarrero Ochoa recordó que fueron citados vía telefónica y obligados a esperar una hora la llegada del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y del delegado de Programas Sociales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

“Para paliar la tardanza de los funcionarios que llegaron una hora más tarde, o sea a las 12 del día, pusieron a un animador supuestamente fisicoculturista, a gritar estentóreamente en un micrófono, forzando a los concurrentes a hacer ejercicios tales como ponerse de pie, encuclillarse, levantar los brazos, aplaudir, bailar, darse la mano (como en la iglesia), caminar sin moverse del lugar y carcajearse”, relató.

La conminación, según dijo el instructor, era en favor de la salud de los asistentes, de los que, muchos, por edad avanzada o por incapacidad física, no pudieron someterse al reclamo del animador.

Sin embargo, el objetivo real no era tanto la salud sino distraer la impaciencia de los asistentes mientras los burócratas arribaban al sitios

“El acontecimiento me recordó los actos priistas de los regímenes neoliberales que, no tenían empacho en manipular a los ciudadanos como borregos. Me sentí ofendido en mi amor propio. Muchas personas se sintieron ofendidas y manipuladas, creo y siento que esa acción oficial, fue un imperdonable atentado a la dignidad de quienes estuvimos ahí presentes, convocados para otra cosa y no para aplaudir a dos funcionarios que no han entendido la filosofía ni la política democrática del Presidente de la República. Estoy seguro que, si Andrés Manuel lee esto que ahora escribo, les hará notar su pésima actitud para quienes aún confiamos en el proyecto de la cuarta transformación”, enfatizó Garcimarrero Ochoa.