Integrantes del CEE de Morena acusan a Gonzalo Vicencio de tome oficinas

enero 30, 2021

Regina Montes/Xalapa. El secretario de Producción y Trabajo del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la entidad David Alemán Ocampo afirmó que Gonzalo Vicencio Flores tiene secuestradas las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal. Dijo que será él quien se haga responsable de su actuar y sus consecuencias “si hay verdades o mentiras” pues acusó que hay personas que se mantienen en las oficinas del partido.

“Lo hacemos responsable también del grupo de personas que mantienen secuestrado a nuestro Comité Ejecutivo Estatal. No es justo que la militancia llegue a realizar sus actividades políticas, sus dudas, a buscar algún material de trabajo y que esté ahorita lleno de gente que tratan de reconocer y de exigir un nombramiento que realmente nadie se lo ha dado y no lo tiene el compañero”, refirió.

Por su parte Yair Ademar Domínguez Vázquez quien se presentó como Secretario de Organización dijo que la impugnación en contra de la alianza “Juntos haremos historia en Veracruz” que integran Morena, Partido Verde y del Trabajo, no tiene futuro.“Tienen el derecho a impugnar y ya los órganos electorales y tribunales decidirán, pero desde nuestro criterio es una alianza que ha cumplido con todos los requisitos y no tiene futuro esta impugnación”, refirió.Asimismo, determinó que la Alianza es un tema que no es únicamente de Veracruz, sino que es a nivel nacional, y en la entidad se siguen esa línea marcada por el Comité Ejecutivo Nacional de hacer una alianza.

“Esta alianza ha cumplido con toda la legalidad para presentarla en tiempo y forma ante el Organismo Público Local Electoral y ya va a ser el Organismo Público Electoral quien valide este convenio de coalición que se presentó hace unos días”, abundó.

Respecto al documento que el mismo Gonzalo Vicencio presentó donde el Instituto Nacional Electoral (INE) lo reconoce como secretario general con funciones de presidente estatal del partido en Veracruz, el secretario de organización aclaró que este órgano electoral no tiene injerencia en determinar quién es el presidente estatal, ya que tienen un órgano interno en el partido que les ayuda a dirimir los conflictos, como lo es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.