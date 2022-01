Íntimo de Dante y Monreal recula: no hubo violaciones a sus derechos humanos

enero 13, 2022

+ Una cosa es derogar, otra abrogar.

+ Ya están por detener a homicidas de Xalapa.

+ Híbridos y eléctricos no pagan verificación ni tenencia.

+ Sólo 3 de 16 mil escuelas han cerrado por Covid.

Jose Manuel «N», personaje muy cercano al exgobernador Dante Delgado y al senador granito-en-la-cola Ricardo Monreal, fue detenido el 22 de diciembre pasado, y desde entonces sus padrinos emprendieron una campaña mediática contra el Gobierno de Veracruz que finalmente fue opacada por las fiestas decembrinas y de fin de año.

A su cuate lo acusan, ni más ni menos, de ser partícipe del presunto delito de homicidio doloso calificado contra un candidato de Movimiento Ciudadano en el municipio de Cazones, conocido como René Tovar, asesinado a mediados de 2021.

Y es que según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jose Manuel «N» habría participado en dicho homicidio, por lo cual lleva un proceso en el juzgado de Pacho Viejo, en Coatepec, donde se ubica el quizás más famoso penal de Veracruz. (Basta decir que uno de los huéspedes distinguidos de dicha cárcel fue precisamente Dante Delgado, por peculado, pero fue liberado porque ya había prescrito).

Cuando Jose Manuel «N» fue intervenido por agentes policiacos, promovió ante la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales el amparo número 1161/2021 ante el Juzgado XV de Distrito en el estado, señalando como actos reclamados incomunicación, tortura física y psicológica, desaparición forzada y peligro de privación de la vida.

Por lo anterior, la semana pasada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió una notificación formal a la FGE sobre las presuntas violaciones a derechos humanos de José Manuel «N»,

Pero algo pasó que el quejoso se arrepintió: este miércoles 12 de enero (dos días después de la notificación de la CNDH) se supo que en el juzgado antes mencionado se notificó que el quejoso manifestó su voluntad de desistimiento de la demanda de amparo; por lo tanto, se sobresee el juicio fuera de audiencia, y se declara que el auto ha quedado firme, archivado y concluido.

Esto evidencia que Jose Manuel «N» en realidad tenía argumentos falsos sobre dichos señalamientos de tortura e incomunicación, buscando usar –como sus padrinos Dante y Monreal– vulgares tretas políticas para evadir la procuración de justicia.

Lo anterior también debilita la posición de los senadores amigos de Jose Manuel «N», quienes se inventaron hasta una comisión “patito” en la Cámara Alta para disque investigar abusos de autoridad en Veracruz, pues el mismo detenido está admitiendo que no hubo ilegalidad alguna en los protocolos de su detención.

El tema que convirtieron en escándalo nacional Dante y Monreal deja en claro que la anterior acción es meramente show para hacerse notar y buscar una “salida política” (entiéndase como impunidad con acuerdo en lo oscurito) al caso grave de su protegido.

También en la «mañanera» de este miércoles se tocó el tema, pues durante la intervención del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández –en su papel como titular de la conferencia, mientras el presidente López Obrador se recupera de Covid– este se desmarcó comentando sobre este caso que se respetarán todas las opiniones, pero también de las instancias judiciales y de las autonomías de los estados.

De hecho, reveló que tuvo una reunión con el senador Monreal a finales de diciembre sobre asunto, pero –entre líneas– reveló que lo mandaron a la gaver con su mitote.

“Nosotros respetamos todas las opiniones al respecto, pero también señalar que somos respetuosos de las instancias judiciales y en este caso pues es el Poder Judicial o las instancias judiciales del estado de Veracruz, y somos pues respetuosos de la autonomía de los estados y de las autonomías de los poderes estatales. Sí he tenido contacto específicamente con el senador Monreal. La última ocasión que platicamos fue en los últimos días de diciembre, si no mal recuerdo, el 23 de diciembre de este año, intercambiamos puntos de vista y le reiteramos que somos respetuosos de los procesos que se llevan en las instancias judiciales de los estados”, fue lo que dijo el titular de Segob en la conferencia desde Palacio Nacional.

Como van las cosas, el caso de la “férrea” defensa de Dante y Monreal a su amigo íntimo ha ido perdiendo gas, y ya lo último –como medida desesperada– es que mandaron al senador suplente de Monreal a tirarle caca al gobernador, pero no tuvo mayor trascendencia

El respaldo desde el Altiplano a Cuitláhuac ha sido firme; los que han quedado como los “Hermanos Lelos” haciendo el perro-oso han sido lo senadores, que ya mostraron sus verdaderas intenciones: hacer puro show con perreo y toda la cosa.

NOTA PARA PEGAR EN EL REFRI: Aunque el gobernador Cuitláhuac García Jiménez nunca dijo textual que se fuese a derogar el delito de ultrajes a la autoridad, no es la primera vez que se toca el tema porque el mismo mandatario estatal ha dicho que cualquier ley o norma es perfectible. De hecho, según el diccionario, “Derogar” es “Dejar sin efecto una norma vigente”, pero no es lo mismo que “Abrogar”, que es abolirla completamente. Lo anterior viene a colación porque García Jiménez dijo que efectivamente se aceptó una recomendación (una sugerencia sin carácter coercitivo) de la Comisión Nacional de derechos Humanos sobre el tema, relacionado al caso de 6 jóvenes que fueron detenidos por ese delito y que fueron liberados por orden de un juez a mediados de diciembre. No confundan la magnesia con la gimnasia.

OTRA NOTA: Lo informa el portal Versiones.com.mx: “El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que la Fiscalía General del Estado ya esclareció el homicidio de una mujer de la tercera edad, crimen cometido en un fraccionamiento de Xalapa. En conferencia de prensa, el mandatario estatal adelantó incluso que pronto serán detenidos los responsables, quienes –sostuvo- están plenamente identificados. Como es sabido, alrededor de las 9:00 horas del jueves 6 de enero, dos personas de la tercera edad fueron víctimas, al parecer de un asalto, y al resistirse, la mujer fue asesinada en el fraccionamiento “Residencial El Porvenir” ubicado en los límites con Xalapa. La pareja de la fémina quedó malherido. El fraccionamiento se localiza cerca de la Central de Abastos de Xalapa”.

OTRA NOTA EXTRA: Los modelos de vehículos que tienen sistema híbrido o eléctricos no pagarán verificación vehicular ni tenencia, de acuerdo con lo que informa la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), por lo que se exhorta a los propietarios de éstos a especificarlo así al momento de darlos de alta ante la Oficina de Hacienda del Estado. El director general de Recaudación de la dependencia, Darío Hernández Zamudio, explicó que, “en algunas ocasiones, cuando los propietarios se dan cuenta del error, acuden a la Sefiplan y piden una resolución, que sale favorable; se hace la afectación en el sistema para darle su línea de captura y que solo paguen derechos vehiculares y la placa, cuando es un alta nueva”. En el caso de los autos que no se dieron de alta como híbridos, el propietario debe acercarse a la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) para solicitar un comprobante que señale que el auto híbrido no está obligado a pagar, para que Policía Vial, Tránsito del Estado y todas las dependencias normativas tengan la misma información. En tanto que en el sistema de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH), existe un apartado para modificar el tipo de unidad y de combustible.

LA ÚLTIMA PORQUE SEGUIMOS CON EL “HALO”: El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, informó que sólo tres planteles educativos de 16 mil en la entidad, han cerrado por contagios del virus de Covid-19 en el estado; una de ellas, en Xalapa. De hecho, en la conferencia desde Palacio de Gobierno de este miércoles, el gobernador Cuitláhuac García reconoció el trabajo incansable del secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar, al señalar que es uno de los más interesados y preocupados por garantizar un regreso seguro a clases, y que, al igual que otros secretarios de despacho, no se fue de vacaciones, siguió trabajando con su equipo de trabajo durante los días festivos tomando las debidas medidas sanitarias.