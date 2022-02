Invalida TEV dirigencia de Federico Salomón en el PAN Veracruz

febrero 16, 2022

Redacción/El Demócrata. El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) resolvió invalidar la elección interna del Partido Acción Nacional Veracruz y repetir el proceso tras inconsistencias que le dieron el triunfo a la plantilla encabezada por Federico Salomón.

Al respecto el panista Joaquín Rosendo Guzmán Avilés publicó el siguiente comunicado:

El panismo veracruzano celebra la resolución emitida el día de hoy por el Tribunal Electoral del Estado, en el expediente TEV-JDC-016/2022, mediante la cual revoca la resolución dictada por la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido.

Cabe recordar, que el pasado mes de diciembre, se llevo a cabo una elección de dirigencia estatal sui generis, la cual desde el primer momento hicimos valer agravios ante los órganos partidistas, pidiendo el respeto a la Convocatoria, Estatutos y Reglamentos intrapartidistas, para dotar de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad nuestro proceso interno de selección de Presidencia, Secretaria General y siete integrantes.

Somos el partido con los mejores procesos internos, por lo que nuestro actuar siempre ha sido a favor de la democracia y la legalidad, no obstante hoy tiene que ser el Tribunal Electoral de Veracruz, quien corrija la plana, ya que nuestros órganos internos no fueron capaces de reconocer los vicios procedimentales, al interpretar a modo los ordenamientos internos y a los cuáles todos los integrantes de las planillas contendientes nos sometimos mediante escrito en el formato 3 de la convocatoria en perjuicio de la planilla que represento.

Hoy con la fuerza de todas y todos los militantes que creyeron en el proyecto de continuidad en la dirigencia, les digo que seguimos de pie, que se continuaran fortaleciendo los liderazgos, que recuperaremos la esencia democrática, debemos liberar de cualquier control que riña con el propósito político del partido.

“El PAN es de todos, no es de una familia o de un grupo, es de todas y todos los militantes”.

Agradecemos a los magistrados del Tribunal Estatal de Veracruz por una justicia real y no a modo, por lo que queda claro el fallo que indica el desconocimiento a la dirigencia que actualmente encabeza Federico Salomón Molina, y ordenó sustituir el procedimiento de elección interna del Partido Acción Nacional.

Eso significa que la elección se tiene que repetir desde el momento en que cambiaron la planilla y nombraron a Federico Salomón Molina, violentando las normas establecidas en la propia convocatoria.

Ello también significa que, al tener que repetirse el proceso interno, los nombramientos que se hayan realizado por la dirigencia que actualmente se encuentra en las instalaciones del comité Directivo Estatal del PAN, no tienen validez.

Como planilla confiamos en las autoridades jurisdiccionales y le agradecemos su valor y compromiso no sólo con México, sino con nuestro amado Veracruz. Y les aseguramos a los veracruzanos y panistas que seguiremos trabajando por unir a nuestro partido, porque no le apostamos a la división, sino todo lo contrario, buscamos que Acción Nacional recupere la unidad, su esencia y su fuerza, para llegar fortalecidos a futuros procesos no sólo del estado, sino del país.

Les agradezco su confianza y les reitero mi gratitud, un abrazo fraterno a todos.