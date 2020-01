Invitan a pagar el Predial en línea

Redacción/Xalapa.- Para evitar que las y los ciudadanos hagan filas, gasten en traslados y eficientar el servicio en el Palacio Municipal, el director de Ingresos, Raúl de la Fuente Polanco, les invitó a realizar el pago del Impuesto Predial y Limpia Pública 2020 a través de la página de Internet: pagoenlinea.xalapa.gob.mx.



Manifestó que esta es una opción recomendable para que de manera rápida y sin salir de casa se pueda cumplir con esta obligación: “Tratamos de facilitar el proceso. Con alternativas como ésta ya no hay pretextos para tener rezagos”.



Detalló que para el pago en línea es necesario contar con una tarjeta bancaria de débito o crédito; tener a la mano el número de la cuenta catastral, entrar a la página web, obtener la línea de captura y realizar el pago, que se reflejará en un periodo máximo de 48 horas.



Destacó que las únicas personas que no pueden pagar en línea son quienes tienen diferencias de Predial; es decir, que mantienen adeudos.



La jefa del Departamento de Recaudación, Sandra Romero Olvera, explicó que al ingresar a la página pagoenlinea.xalapa.gob.mx inmediatamente se solicita la clave catastral, que consta de 16 números, a los que se debe añadir un último dígito que corresponde al tipo de predio y que aparece en el recibo: “Uno, cuando es urbano; dos, urbano no catastrado, y

tres, rústico”.



La desarrolladora web del Gobierno Municipal e integrante de la Coordinación de Sistemas de Información Financiera, Citlali Rodríguez Ceballos, explicó que después de la captura se debe dar un click en “Procesar pago”, para conocer el monto.



Posteriormente se puede elegir entre dos opciones: “Generar un formato PDF” para pagar en bancos o la tienda comercial Fasti, y “Pago en línea”, en la que se introducirán los números de la tarjeta y el código de seguridad. “El sistema pide un correo electrónico, al que llegará el recibo del banco, y también solicita un número telefónico”.



Por último, se da un click en “Pagar”. Al momento de hacerlo redirecciona hacia una página en la que se podrá consultar el recibo oficial del Ayuntamiento.

Raúl de la Fuente Polanco recordó que las personas jubiladas, pensionadas, con discapacidad, adultos mayores de 60 años y madres solteras que se empadronaron en octubre y noviembre recibirán 50 por ciento de descuento, y la población en general, 20 por ciento.



“En este año vemos buena respuesta de la población. El contribuyente tiene confianza en la administración; en comparación con 2019 se observa mayor participación. El día 2 de enero en el Palacio Municipal hubo gente formada para pagar el Predial desde las 06:00 horas”, concluyó.