IPE se deslinda de préstamos fraudulentos a pensionados y jubilados

julio 24, 2022

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La directora general del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Daniela Griego Ceballos advirtió que no se harán más descuentos a los casi 40 pensionados, víctimas de un supuesto fraude por parte de la financiera ProCasa, luego de haberles otorgado créditos supuestamente a fondo perdido, pero se iniciará la aplicación de los descuentos.

La funcionaria estatal informó que, además, el IPE presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado, al identificarse el mal uso del nombre de la institución en un presunto fraude cometido contra maestros y maestras jubilados.

Y es que, llegaron quejas de jubilados, porque se han ofrecido créditos, presuntamente a fondo perdido, pero tiempo después se inició el proceso de descuentos a maestros y maestras, mayormente en la zona norte del estado y otros más de la capital del estado.

Griego Ceballos notificaron a la Financiera ProCasa de Xalapa que se suspendía el descuento, por lo que deberían investigar qué fue lo que paso, además se les informó que se presentaría la denuncia en contra de quién resulte responsable.

“Al Instituto no lo involucran, a nosotros nos llegó el consentimiento de descuento de parte del pensionado de que había pactado un supuesto crédito con una financiera. A nosotros se nos notifica a partir de que se hace el descuento de la pensión, pero no es un contrato donde el IPE intervenga, no tenemos nada que ver en eso».

Aclaró que no son créditos que se otorguen a través del Instituto, pues no son parte del contrato que se pactó, pus además hay sospecha de que las firmas de los pensionados fueron falsificadas, porque hay documentos donde se autoriza el descuento por parte de ellos.

Además, la directora general del IPE ha enviado una alerta para aclarar que no se promueven créditos de ninguna financiera, pues se tiene un programa de préstamos internos a los derechohabientes.

Daniela Griego, dijo finalmente, que se está usando información confidencial como el talón de pago, su número de pensión, entre otros, que están a resguardo del IPE como lo define la ley.