Irregularidades en los detenidos de las protestas en Cuba

julio 24, 2021

Redacción/Xalapa. Familiares y amigos de ciudadanos cubanos arrestados por las recientes protestas denuncian irregularidades en los detenimientos.

En medio de los disturbios que manifiesta la isla de Cuba, las autoridades judiciales han enlistado numerosos arrestos contra los ciudadanos protestantes, por lo cual ha sido blanco de críticas internacionales.

Ante esto, Martha Acosta, madre del artista plástico Carlos González Acosta, dijo que su hijo había sido sancionado a diez meses de prisión el martes bajo el delito de desorden público, sin que se le diera tiempo a ella para presenciar el juicio en el Tribunal de Centro Habana, pues no se le informó hasta ese mismo día cuando la vista oral ya había pasado y pese a que estuvo pendiente hasta último momento.

Casos como este se ha denunciado a través de diversos medios de divulgación, las opiniones al respecto son polares.

“No me parece justo. Mi hijo no tiene antecedentes, no es un delincuente”, expresó Acosta.

La madre negó rotundamente que existan desaparecidos o no identificados entre los detenidos, menores de edad presos o que sometiera a torturas a alguien, como indican mensajes por redes sociales.

Las manifestaciones se siguen desarrollando ante el descontento con el gobierno actual en varios puntos del país y de la capital. Algunos de ellos han terminado en disturbios violentos, con saqueos de tiendas, rotura de cristales, piedras a policías y vecinos con patrullas y otros vehículos destruidos.