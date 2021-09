Isabel Arvide grita ¡Viva López Obrador!… y que se le arma

septiembre 15, 2021

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- En uno de los Gritos de Independencia efectuados por funcionarios de México en el extranjero, este año sin duda Isabel Arvide, nombrada hace poco más de un año Cónsul de México en Estambul, seguramente quedará para la posteridad.

Y es que durante la ceremonia de la arenga, tras nombrar a los héroes que no dieron patria y libertad, le “puso de su cosecha”.

Y ni más ni menos que expresando su simpatía al presidente Andrés Manuel López Obrador, al cual incluyó en la última mención antes de ondear la bandera, lo cual le causó el abucheo generalizado y que fuera increpada por un residente en la capital turca, misma que la fue a buscar a su mesa para hacerle de frente el reclamo.

🔴⚡ VIDEO

¡¡¡Viva Miguel Hidalgo!!! 🇲🇽🇲🇽

¡¡¡Viva la Justicia!!! 🇲🇽🇲🇽

¡¡¡Viva López Obrador!!! 🇲🇽🇲🇽



Así celebró y gritó Isabel Arvide (@isabelarvide) el #GritoDeIndependencia en Estambul, Turquía, donde es Cónsul de México de la @SRE_mx.https://t.co/bstIxEoo8X pic.twitter.com/RUbGfdBdZs — @diario24horas (@diario24horas) September 16, 2021

“Es mi presidente Andrés Manuel López Obrador, pero el no va, ahí no va (en la arenga) quiero que termine su sexenio bien y soy su fan pero él no va ahí”. Exclamó la inconforme.

El video subido a redes sociales por varios de los invitados a la cena con Arvide ya tiene casi 5 millones de reproducciones, así como comentarios en su gran mayoría reprobando la acción de la diplomática.