Itatí Cantoral y su reto de la maldita lisiada en redes

hace 4 horas

México/Notimex. La actriz mexicana Itatí Cantoral, invitó a sus seguidores a realizar un reto viral inspirado en su personaje más emblemático interpretado en telenovelas mexicanas, “Soraya Montenegro”, en lo que decidió llamar #MalditaLisiadaChallenge.

En un video que compartió a través de la red social TikTok, se ve a la actriz, con un grupo de jovenes, realizar una coreografía después de gritar su célebre frase: “Maldita lisiada”.

Para Itatí estas líneas la han acompañado desde 1995, cuando le dio vida a la villana “Soraya Montenegro”, en la telenovela María la del barrio, mismas que le abrieron las puertas de la popularidad en un mundo que aún no existía, el de las redes sociales, que años más tarde le ha dado vigencia y le ha permitido también ser identificada por una generación que ya no es la suya.

La frase se hizo tan célebre que se han hecho infinidad de memes al respecto, situación que a la actriz lejos de incomodarla, le parece que ha sido lo mejor que le ha pasado: “Es increíble, es una forma de acercarme a los jóvenes, de estar vigente y de qué sepan quién soy.

Sin que me lo haya propuesto he llegado a un público que ya no ve las telenovelas y que evidentemente no me vieron en su momento, entonces para mí es un bendicion”, dijo a medios de comunicación la también cantante.

Cantoral uso su cuenta de Instagram, otra red social, para mostrar los ensayos que hizo de este baile con un grupo de jovenes de la escuela de actuación de una televisora.

Otra actriz que se ha convertido en un éxito en TikTok es Erika Buenfil, que se ha perfilado como una de las consentidas de las redes sociales con su canal de cocina y con los videos en los que realiza diversas parodias.