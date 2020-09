IVAI presenta denuncia contra quien resulte responsable de daño patrimonial al Instituto

septiembre 27, 2020

Yhadira Paredes/Xalapa.- Fue el pasado viernes cuando el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información presentó la primera de varias denuncias ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción por un presunto daño patrimonial en los ejercicios fiscales 2018, 2019 y hasta marzo del 2020.

La comisionada presidente del IVAI, Naldy Patricia Rodriguez Lagunes indicó que no se trata de una cacería de brujas ni mucho menos de barrer hacia atrás, pero no se puede ser omiso al encontrar irregularidades.

Destacó que sí se procederá legalmente, “sería una omisión de mi parte si al detectar irregularidades no procedemos, los tres comisionados, sin embargo, no hay una cacería de brujas, ni nos vamos a prestar a fabricar pruebas, se va a proceder legalmente con lo que encontremos”.

En ese sentido, hay que recordar que al inicio de la actual gestión se contrató un despacho externo para la realización de una auditoria donde se presume un uso indebido de recursos públicos derivados de presupuesto autorizado; se detectaron transferencias presupuestales de otros capítulos al de servicios personales.

Además no se cuenta con evidencia documental del destino final de la economía originada en el ejercicio fiscal 2018 por montos no aplicados y los laudos labores que se dejaron pendientes por un monto mayor a los 3 millones de pesos, así como la falta de pago de impuestos federales y estatales y el no pago de renta.

Al respecto, Naldy Rodriguez dijo que esta primera denuncia es resultado de esa auditoría que se realizó a las finanzas del IVAI y se procederá en consecuencia y serán las autoridades las que determinen si hay algún delito que sancionar.

Dicha denuncia fue presentada ante la Fiscalía Estatal Anticorrupción el viernes por el secretario ejecutivo y el director jurídico, Daniel Pereyra y Victor Priego, respectivamente.