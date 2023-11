Iván Martinez, como los grandes

noviembre 17, 2023

¡Ay mis chulos! Pocas veces me equivoco y desde que conocí al joven Martínez Olvera, le vi maderita y no me equivoqué, les cuento que el hombre cierra año cosechando la siembra y la SECTUR que reactiva el Aeropuerto El Tajín, ese que yo no sabía ni que existía, así que llevará inactivo vaya usted a saber desde cuando.

Además, el aeropuerto reinicia operaciones con 4 nuevas rutas, que se suman a los 40 vuelos concretados en el Aeropuerto Internacional de Veracruz este año. La aerolínea que operará principalmente en El Tajín, se llama Aerus y conectará Poza Rica, con las ciudades de Villahermosa, Reynosa, Veracruz y Tampico, a partir del 18 de diciembre próximo.

Por otro lado este año, el Aeropuerto Internacional de Veracruz, alcanzó 152 vuelos comerciales y una afluencia de poco mas de un millón 150 mil pasajeros, entre los meses de enero y septiembre, logrando con esto, un avance significativo en la expansión de destinos para nuestro estado, ofreciendo a los turistas, una valiosa y eficiente opción de movilidad, entre estas importantes ciudades.

Y que venga más turismo a gastar esos recursitos, que tan bien le vienen al norte del estado.

Cosas de la vida y menudencias

Que cosa tan rara ocurre, en el Servicio Policial de Carrera y Supervisión, del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en donde la nueva coordinadora, la doctora Ingrid Delmira Ramírez Caro, desde hace un mes que llegó, no ha hecho otra cosa ,que atemorizar a todo el personal y entorpecer las labores de todos, pero principalmente las de los choferes y auxiliares, confundiendo las actividades propias de un servidor público, con las labores de un servicio doméstico.

Dicen que incluso la mujer, que por cierto es médica; tiene atemorizado al secretario del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el señor Ricaño Escobar, debido al poderosísimo padrino, que la galena dice ostentar, ojalá que estos solo sean rumores, porque de lo contrario, ni me imagino como tratará a los policías.

¡Ay nanita la ranita! Con el PRI nacional y su dirigente Alito Moreno, que para darle opciones a los veracruzanos en la elección del 2024, presentó ayer en una reunión que tuvieron en la Ciudad de México, con miras a definir al candidato al gobierno de Veracruz, a los Yunes de siempre, Anilú Ingram, además de Marlon Ramírez, Lorena Piñón y el joven Cirilo Vázquez.

La selección priista, deja mucho que desear con su oferta electoral, por un lado, se les pasaron los tamales y por el otro, les quedaron crudos.

Ay mis chulos, fin de semana de lo más movido en lo político electorero, habrá 5º Informe de Cuitláhuac García y vendrá doña Claudia Sheinbaum, también habrá puente, por tanto nos leemos hasta el martes mis chulos, hay que hacerle los honores a la revolución mexicana.

Lindo fin de semana.