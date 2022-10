Iván Martínez cumpliendo 

octubre 18, 2022

Les cuento mis chulos, que desde que la señora aquella de Minatitlán, se fue de la Secretaría de Turismo, el jovenazo Iván Francisco Martínez Olvera, se dio a la tarea de hacer en tiempo récord, todo lo que la señora no había hecho, en tres años que tenía despachando, todo esto claro está que en beneficio principalmente de todos los veracruzanos, pero también del Gobernador, que gracias a la recomendada de la próxima gobernadora, Rocío Nahle; estaba quedando bastante mal con los hoteleros.

Resulta que la SECTUR, aparte de traer la Carrera Panamericana, el próximo festival cultural de Xalapa y quien sabe que cosita, que está organizando con Oaxaca, ayer el titular de la dependencia anunció en el hotel Fiesta American, la Expo Turismo Veracruz 2022, Pasión por el turismo, que se llevará a cabo en el World Trade Center del 15 al 17 de noviembre.

Se espera la participación de mas de 200 empresas, los 38 municipios con vocación turística y participarán también, los seis Pueblos Mágicos del estad. El evento será de oferta y demanda, vinculará a compradores nacionales e internacionales, operadores y prestadores de servicios de los estados de Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, junto con delegaciones de los países de Belice, Bolivia, Cuba y El Salvador.

Hasta ahora, tienen estimada la participación de cerca de mil expositores y casi ocho mil visitantes durante los tres días, esto se llevará a cabo en un espacio de 20 mil metros cuadrados, donde se exhibirán las rutas, la diversidad histórica, cultural y natural de los destinos, expresiones artísticas, actividades gastronómicas, charlas y conferencias magistrales, con lo más representativo de los Pueblos Mágicos.

En fin, que Martínez Olvera planea cerrar el 2022 fuerte y con la ocupación hotelera al 100 por ciento, acompañando al secretario en la presentación de la Expo Turismo Veracruz 2022 la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Veracruz y Boca del Río, los representantes de Primeros Pasos de Cortés, Santiago Caramés Chaparro, y la Unión de Empresarios Hoteleros Región Cultura y Aventura; Carlos Alberto Meza Bañuelos, entre otros.

Cosas de la vida y menudencias

Algo pasó ayer, porque a eso de las 2:30 de la tarde, en la céntrica calle de Rafael Murillo Vidal esquina con Modesto A Guinard, por donde estaba aquella tienda Gupper’s, había un descomunal trailer, cargado con unos armatostes inmensos, que supuestamente estaba desvielado, el tráfico espantoso y con el tiempo se fue haciendo cada vez peor.

Presumo yo, que los armatostes con los que iba cargado el trailer, serían para las obras, que se ejecutan en aquella zona de la ciudad, de lo contrario yo me pregunto ¿Cómo es que ingresó esa unidad al centro de Xalapa? La verdad que ya parecemos pueblo sin ley, cada vez que llega un alcalde, hace sus magnas obras, los xalapeños con la cantaleta de las molestias temporales, no hemos disfrutado de una ciudad decorosa, desde hace toda una vida, la ranchería esta, en que nos tienen convertida a Xalapa, tiene años está en construcción y ya no se puede vivir así, ¡Basta de tanto alcalde neófito!.

Ayer en el norte del estado, en la Secundaria Técnica Industrial Número 67 de Álamo, resultaron desmayados 28 jóvenes estudiantes, en pleno acto cívico, una cosa rarísima, igual a como ocurrió en Chiapas, hace menos de 10 días.

Los muchachos presuntamente intoxicados, fueron ingresados al hospital en donde se les practicaron pruebas toxicológicas.

Hasta ahora se sabe que el desmayo colectivo, que involucró a casi 70 estudiantes, ocurrió durante el acto cívico, que inició a las 7 de la mañana y al cual habría llegado la autoridad municipal y este se habría prolongado, por más de una hora.

Muy raro la verdad.

En fin queridos míos, ¿Ya vieron como quedó Clavijero? ¿Qué Opinan?… nos leemos mañana.

