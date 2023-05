Jackie Chan podría volver para una película más de ‘Karate Kid’

mayo 18, 2023

El universo de Karate Kid está lejos de morir. Todo parece indicar que Jackie Chan está en conversaciones con Sony para traer de regreso a su personaje en una nueva película de la exitosa franquicia.

De acuerdo con Discussing Film, Jackie Chan está en negociaciones para volver a interpretar al Sr. Han en la nueva película de la franquicia. En 2010, Chan protagonizó The Karate Kid junto a Jaden Smith, de quien aún no se sabe si también volverá.

The Karate Kid fue protagonizada en 2010 por Chan dando vida al conserje Sr. Han, quien enseña a Dre Parker (Jaden Smith), un niño de 12 años que sufre acoso escolar, el arte del kung fu después de que su familia se muda a China.

Hasta ahora se sabe poco sobre la nueva película que se está desarrollando, aunque Sony la ha descrito como “el regreso de la franquicia original de Karate Kid“. El filme estará dirigido por Jonathan Entwistle, a quien se le conoce por haber liderado dos populares series originales de Netflix: I Am Not Okay With This y The End of the F**ing World.

Karate Kid de 1984 fue protagonizada por Ralph Macchio como Daniel LaRusso, quien recibe entrenamiento bajo la tutela del conserje y maestro de karate, el Sr. Miyagi, interpretado por Pat Morita. La película original generó tres secuelas, además de la serie de televisión Cobra Kai, que tuvo lugar décadas después.