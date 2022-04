Jada Pinkett cree que Will Smith exageró tras broma en los Oscar

abril 7, 2022

Redacción/Al MomentoMX. Jada Pinkett Smith fue el centro de la polémica cachetada que su esposo Will Smith le dio a Chris Rock durante los Premios de la Academia. Desde el incidente Jada no había hecho declaraciones públicas sobre el incidente hasta ahora.

La revista US Weekly retomó las declaraciones de una fuente muy cercana a la pareja que asegura que Jada Pinkett Smith cree que su marido “lo exageró todo” y lamenta que la situación terminará en algo “físico” entre Will y Chris Rock.

“Fue en el calor del momento y fue él quien reaccionó de forma exagerada. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él reaccionó de forma exagerada”, dijo la fuente a Us Weekly.

Las palabras de Jada Pinkett han hecho ver que no está del todo satisfecha con la actitud de su marido. Además, ella ha dejado claro que no necesitaba que la protegiran, a pesar de que no le gustó nada la broma que recibió.

“Ella no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no tenía que haber hecho lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es un alhelí. Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas”, apuntó la persona cercana a la pareja.

Esto representa un giro de guión que nadie esperaba por parte de la esposa del actor pues en las últimas dos semanas habían dejado claro su felicidad y la estabilidad en su relación.

Entre el ingreso de Will Smith a una clínica de rehabilitación y estas declaraciones, ¿podríamos estar ante una crisis matrimonial severa?