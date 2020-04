Jaime Maussan urge restablecer comunicación con extraterrestres

abril 28, 2020

México/Notimex. Jaime Maussan, investigador del fenómeno OVNI sugiere que lo que procede después de que el Pentágono (Departamento de Defensa de los Estados Unidos), aceptó que hay objetos no identificados en el cielo, es restablecer la comunicación con los extraterrestres, misma que se interrumpió hace 18 años.

«Lo que procede es iniciar de manera formal la posibilidad de algún tipo de comunicación. Creo que en 2001 y luego en 2002, cuando se respondió el mensaje que fue lanzado desde el radiotelescopio de Arecibo por Frank Drake y Carl Sagan, en noviembre de 1974, y respondieron su avance genético, el número de nucleótidos, la química del ADN, en ese momento teníamos la obligación de haber continuado con ese proceso de comunicación», aseguró Maussan a Notimex.

«Pero, ¿qué dijo Frank Drake, ya que Sagan estaba muerto?, que como el mensaje no había llegado directamente al radiotelescopio, entonces que no valía, sin importar toda la información y todo lo que se estaba diciendo», explicó.

Para Maussan, hoy se tiene la posibilidad de restablecer este contacto. «Tenemos que mandar otro mensaje al espacio a ver qué pasa, a ver si lo responden de otra manera. Creo que puede haber algún intento de retomar a estos seres, ahora volvemos a tener esa oportunidad», comentó.

En esas respuestas que llegaron a la Tierra, a través de los campos de trigo, se nos hacían serías advertencias que no se tomaron en cuenta, de acuerdo con el periodista.

«Vino un año después, en 2002, la advertencia: ‘Mucho dolor pero aún hay tiempo’. Si nosotros hubiéramos tenido la humildad de preguntar qué era, quizás, nos hubiesen advertido la posibilidad de una pandemia mundial”.

«Porque están jugando con animales. Están jugando con cosas que pueden saltar hacia los seres humanos y puede darse un contagio masivo y tener una gran mortandad, como pasó hace 100 años y no hicimos caso, ahí tuvimos nuestra oportunidad de haber sabido qué nos querían decir», expresó.

En cuanto a la posibilidad de que Estados Unidos acepte la existencia del Área 51, un apartado de la Base de la fuerza Aérea de Nellis, Nevada, el periodista la cree aún lejana.

«Desde luego que existe el Área 51, pero una cosa que los americanos no van aceptar es que tienen cadáveres extraterrestres y naves».

El investigador detalla además: «Aceptaron que hay algo en el cielo que no pueden explicar y que podemos y debemos suponer que no son de la Tierra, eso no lo están negando, desde luego que están aceptando tácitamente que no son de la Tierra.

«Lo que nunca van a hacer, porque tendrían que aceptar que le mintieron al pueblo de los Estados Unidos, es que fue verdad el caso de los estrellamientos extraterrestres y que tienen evidencias físicas desde hace mucho tiempo».

Y concluyó tajante: «Eso nunca lo van a hacer, no por ahora; quizá en algunas décadas y dirán que lo hicieron por seguridad o no lo sé, las cosas están cambiando tan rápido, que puede ser en 10 años», concluyó.