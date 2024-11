Jake Paul busca pelea con Canelo Álvarez

noviembre 16, 2024

Redacción. Tras su victoria con Mike Tyson, el famoso youtuber y boxeador, Jake Paul, le envió un mensaje a Saúl Canelo’ Álvarez.

Jake, fue cuestionado en el ring sobre su siguiente rival, específicamente sobre Canelo Álvarez, a lo cual dijo que el mexicano lo necesita más a él y siente que aceptará el combate.

“Cualquiera que quiera (siguiente rival), este es el más grande evento, quien sea es el siguiente en la lista… Canelo (Álvarez) me necesita a mí, así que no voy a retarlo. Él sabe que si quiere llevarse una buena paga, él sabe quién es el hombre que genera el dinero… creo que Canelo aceptará. No hay forma de que alguien como Conor McGregor lo haga, pero Canelo… él sí podría!, fue el contundente mensaje que dejó Jake Paul.