James Cameron revela la taquilla que debe lograr ‘Avatar 2’ para ser rentable

noviembre 23, 2022



CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 13 años, la segunda parte de Avatar llegará a los cines. El director James Cameron sabe que replicar en la taquilla lo que hizo su primera película en 2009 es complicado, pero hay una cifra mínima que Avatar: The Way of Water debe recaudar para ser un proyecto rentable.

De acuerdo con Box Office Mojo, Avatar cuenta con una recaudación global de $2,923 mil millones de dólares, siendo la más taquillera en toda la historia de Hollywood. Está claro su secuela tiene un gran desafío por delante. Ante esto, Cameron admite que The Way of Water fue “jodidamente cara” y debe llegar a los primeros puestos entre las más taquilleras de la historia para generar ganancias.

“Tiene que ser la tercera o cuarta película más taquillera de la historia. Ese es tu umbral. Ese es tu punto de equilibrio”, aseguró el director.

Con lo anterior en mente, Avatar: The Way of Water tendría que superar a Star Wars: El Despertar de la Fuerza, un hito en Hollywood que marcó el regreso de la saga espacial a la pantalla grande. Es decir, la secuela de Avatar debería amasar más de los $2,690 millones de dólares en taquilla global.

Han pasado casi 13 años desde la primera película y el director tiene en cuenta que el mundo es diferente y que las personas han cambiado sus formas de consumo; a muchos de ellos podría no importarles lo que pasó en una cinta de hace tiempo, en especial a los miembros de la Gen Z.

“El mercado podría estar diciéndonos que fracasaremos en tres meses, o podríamos estarlo ya, lo que significa: ‘Está bien, completemos la historia en la tercera película y no sigamos perpetuamente’, si simplemente no es rentable… Estamos en un mundo diferente ahora que cuando escribí esto”, dijo Cameron.

En caso de que la cinta fracase, Cameron y 20th Century Studios podrían reconsiderar seguir adelante con la franquicia. Por ahora solo queda esperar el estreno de The Way of Water que llegará a las salas de cine el próximo 15 de diciembre.