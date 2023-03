James Gunn confirma que dirigirá ‘Superman: Legacy’

marzo 15, 2023

Un par de meses después del anuncio de la primera parte de los nuevos proyectos de DC Studios, James Gunn confirmó que dirigirá Superman: Legacy.

James Gunn, quien funge co-CEO de DC Studios, ha confirmado que eé liderará el nuevo proyecto basado en la figura de Superman. El cineasta hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter donde confirmó que llevará la batuta de director, y no solo como guionista como ya había apuntado anteriormente.

“Sí, dirigiré Superman: Legacy que se estrenará el 11 de julio de 2025. Mi hermano Matt me dijo que cuando vio la fecha de estreno se puso a llorar. Le pregunté por qué. Él dijo: ‘Amigo, es el cumpleaños de papá’. No me habia dado cuenta”, escribió Gunn.

También señaló que su padre fue su mejor amigo y que este nunca lo entendió cuando era niño, aún así apoyó su amor por los cómics y el cine, ya que sin ello no podría estar haciendo lo que hace en la actualidad.

“Ha sido un largo camino hasta este punto. Me ofrecieron Superman hace años. Inicialmente dije que no porque no tenía una forma en que me sintiera única, divertida y emocional que le diera a Superman la dignidad que se merecía. Luego, hace poco menos de un año, vi una forma de entrar, en muchos sentidos, centrada en la herencia de Superman: cómo tanto sus padres aristocráticos kryptonianos como sus padres granjeros de Kansas forman quién es y las decisiones que toma”, añadió.

Superman: Legacy está programada para llegar a los cines el 11 de julio de 2025. Este es uno de los primeros proyectos que se anunció para el nuevo Universo DC y será parte de Dioses y Monstruos, el primer capítulo del renovado UDC.