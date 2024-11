James Rodríguez es suplente en Rayo Vallecano

noviembre 8, 2024

Redacción Xalapa.- Este viernes 08 de noviembre Rayo Vallecano, tendra un nuevo partido frente a Las Palmas por la decimotercera jornada de la Liga Española.

James Rodríguez fue convocado, no sería titular porque dos jugadores lo tienen en el banco de suplentes, sumado a que el entrenador Íñigo Pérez no lo tiene en cuenta debido a que no encaja en su esquema táctico.

En rueda de prensa sobre el colombiano, Rayo Vallecano dejó claro que se encuentra en buenas condiciones para jugar, pero dejando claro que no tiene una mala relación con el mediocampista, como se especuló en los últimos días.

Rodríguez se encuentra en la banca de suplentes por culpa de Isi Palazón y Óscar Trejos, los mediocampistas

Trejos, juega en la misma posición de James, tiene menos partidos, pero más minutos con 221, dos juegos en condición de titular y marcó gol ante el Villamuriel por la Copa del Rey.

Foto: Medios

El colombiano Palazón, el titular indiscutible de Pérez con 11 encuentros en la Liga Española, con la ventaja de que puede moverse como volante central, extremo por derecha o un atacante, algo que Rodríguez no está en condiciones de hacer.

Foto: Medios

James, por el momento tiene 123 minutos en cancha, cinco partidos, uno en condición de titular, y sin marcar goles ni asistencias, además de que se perdió los dos últimos compromisos por una molestia física