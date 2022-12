Jason Momoa podría dejar el papel de Aquaman para ser Lobo

diciembre 8, 2022



Aunque aún no hay nada formal y todo lo que respecta al futuro de las películas de DC sigue en movimiento, un nuevo reporte dice que Jason Momoa podría interpretar a un personaje distinto a Aquaman.

En un nuevo reporte, The Hollywood Reporter (THR) abordó los posibles escenarios para el futuro de las películas de DC. Pese a que todavía no hay un rumbo definitivo para las apuestas cinematográficas inspiradas en DC Comics, el medio planteó que una alternativa sería despedirse definitivamente del “Snyderverse” y decirle adiós a todos los actores que participaron esta era del Universo de DC.

Mientras respecto al Hombre de Acero en Warner Bros. todavía estarían debatiendo qué hacer con su cameo en The Flash, en relación a Aquaman estaría la posibilidad de que Momoa aparezca por última vez como Arthur Curry en Aquaman and the Lost Kingdom, la película que marcará el fin de esta etapa de las cintas de DC.

Esta opción no implicaría un distanciamiento definitivo de Momoa con DC ya que THR dice que sus fuentes sostienen que “el actor protagonizaría otra película o franquicia”. Por ahora no hay nada oficial sobre esa posible nueva apuesta, sin embargo, el mismo informe dice que Lobo es una de las posibilidades.

Este antihéroe, muy popular durante los años noventa, sería vital en el nuevo estilo de DC en el cinne. Sin embargo, no se descartan otros personajes más tradicionales en el panteón de héroes de la editorial.

Aún no hay nada oficial ni para la salida de Momoa como Aquaman ni su hipotético debut como Lobo ya que todo depende del nuevo proyecto de DC Studios que James Gunn y Peter Safran recién presentarán ante el CEO de Warner Bros. Discovery la próxima semana.