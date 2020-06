Javier Aguirre afirma que México quiere invitar a Luka Romero al Tri

junio 26, 2020

España/Medio Tiempo. Aunque en primera instancia decidió hacerlo con Argentina, Luka Romero recibirá una invitación para jugar con la Selección Mexicana, reveló el entrenador del Leganés, Javier Aguirre.

En conferencia de prensa, el “Vasco” felicitó por el debut del Messi mexicano, quien sumó sus primeros minutos con el Mallorca en LaLiga con apenas 15 años y lo hizo ante el Real Madrid.

«México me consta que quiere hacerle una invitación para que participe con la Selección Mexicana, no sé a qué nivel, Sub 17, Sub 20, la mayor, no tengo ni idea, habrá que ver el proceso del chavo, no puedes apurar a un chico de 15 años, tirarlo a los leones a una eliminatoria mundialista, una Copa América o una Concachampions, es muy difícil, pero bien llevado ahí hay futuro», dijo Aguirre.

Romero ya estuvo en la Selección Sub 15 de Argentina a pesar de haber nacido en México, pero le harán un intento.

“Primero felicitarlo, porque ya tiene un récord, apenas pisó el campo tuvo un récord. Ojalá tenga muchos más, es el más joven en la historia de La Liga, también felicito a su entrenador, que tuvo las agallas de ponerlo. A su directiva, por apoyar a su entrenador, en un momento tan duro como está el Mallorca ahora, y ojalá estemos ante un futuro brillante de este muchacho», agregó Aguirre.

El Messi mexicano nació en el país en el 2004 cuando su padre, Diego Romero era jugador de los Alacranes de Durango.

“El chico este entiendo que su padre jugó en México y el niño nació en México, por lo tanto según nuestra Constitución Política Mexicana todo aquel que nazca en territorio nacional es mexicano”, comentó Aguirre.

“El chico entiendo que su padre después vino a jugar a España, me parece, el jugador ha crecido en España, se ha formado en España y ha jugado en España. Por su ritmo de vida, Romero tiene 3 nacionalidades, la mexicana, la argentina y la española, ya que llegó muy pequeño al país ibérico.