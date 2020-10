Javier Aguirre lanza guiño a la MLS y le hace el ‘fuchi’ a la Liga MX

octubre 21, 2020

Medio Tiempo. Javier Aguirre la ha lanzado un guiño a la MLS. El estratega mexicano, quien destacó con el Leganés en LaLiga pese a que el equipo perdió la categoría al final de la temporada pasada, reveló que le atrae la idea de dirigir a un equipo de la Liga de los Estados Unidos debido a que allá sí dan continuidad a los proyectos.

«Me atrae la MLS. Sí, he estado en contacto. Tengo un par de personas en Estados Unidos y hubo posibilidades y mi nombre estaba ahí. Decidieron otras opciones, pero en Japón y Estados Unidos mi nombre está. Imagina esa escena en México (goleadas al equipo de Almeyda). En cuatro goleadas le hicieron 23 goles, eso en México es impensable. Nos acabamos al entrenador en dos segundos, todos empezando desde el seno interno”, indicó en entrevista con ESPN.

Asimismo, el estratega mexicano dejó en claro que volver a la Liga MX por el momento no está en sus planes, incluso refirió que hoy desconoce la actualidad del balompié azteca.

“Sí, mi decisión está firme (de no regresa). Son etapas. No me siento capacitado hoy. Veía un juego de Mazatlán y me dio pena, porque no conozco los 22 jugadores y no tengo seguimiento diario de la Liga. Para ir e igual no ayudar al que me contrata y en el campo comenzar a familiarizarme con los rivales, los árbitros”, explicó.