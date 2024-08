Jenna Ortega confiesa por qué cerró su cuenta de X

agosto 27, 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- Jenna Ortega reveló las razones por las que no es una gran fan de la inteligencia artificial (IA) y cómo fue que esta tecnología la llevó a cerrar su cuenta de Twitter/X.

Durante su participación en el podcast de The New York Times, The Interview, la actriz de 21 años compartió que decidió eliminar su cuenta de Twitter después de recibir imágenes explícitas generadas por inteligencia artificial de ella misma cuando era una niña.

“Realmente odio la IA, es cierto que la inteligencia artificial tiene un potencial increíble; hace poco vi que podía detectar cáncer de mama hasta cuatro años antes de que avanzara. Eso es maravilloso. Pero, sinceramente, prefiero que se mantenga en ese ámbito”, dijo Jenna Ortega.

Jenna comentó que a sus 14 años creó por primera vez una cuenta de Twitter, pues al ser una figura reconocida “tenía que hacerlo”; sin embargo, las experiencias vividas en ese momento no fueron las adecuadas ni las más favorables, pues recibía fotografías falsas y “sucias” sobre ella.

“¿Me gustó tener 14 años y crear una cuenta de Twitter porque se suponía que debía hacerlo y ver contenido sucio editado sobre mí cuando era niña? No. Es aterrador. Es corrupto. Está mal”, agregó.

La protagonista de Merlina también recordó que el primer mensaje directo que recibió en redes sociales, cuando tenía 12 años de edad, fue la foto no solicitada de los genitales de un hombre, y que eso fue solo el comienzo de lo que estaba por venir.

Jenna Ortega recordó que usaba su cuenta ya que muchas personas le decían que debía “construir su imagen”, pero luego se topaba con estos indeseados mensajes: “Era repugnante y me hacía sentir mal e incómoda […] Es horrible… Un día me desperté y pensé: Ya no necesito esto”.

Actualmente, Jenna Ortega se encuentra haciendo la promoción de Beetlejuice, Beetlejuice, secuela de la exitosa cinta de los 80 que protagoniza junto a Michael Keaton y que llegará a cines el próximo 5 de septiembre.