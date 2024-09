Jenna Ortega se opone a una versión femenina de ‘El joven manos de tijera’

septiembre 4, 2024

CIUDAD DE MÉXICO.- En busca de una mayor y mejor representación de las mujeres en la pantalla grande, hemos visto una reciente ola de remakes en los que los personajes masculinos son cambiados por mujeres, tal es el caso de Ghostbusters, Men in Black y Ocean´s 8. Sin embargo, existen detractores de estos cambios, entre ellos la actriz Jenna Ortega.

En el marco del estreno de la secuela de Beetlejuice, Jenna Ortega dejó en claro durante una entrevista para MTV que prefiere ver a las mujeres obtener sus propios papeles de acción especialmente diseñados y escritos para ellas, en lugar de asumir roles que originalmente eran para hombres.

A la pregunta sobre qué pasaría si ahora que Tim Burton parece haberla elegido como su nueva actriz favorita, este le propusiera hacer una versión femenina de El joven manos de tijera, la también actriz de Scream VI no dudó en mostrarse en contra.

“Me encanta que haya muchos más personajes femeninos protagonistas hoy en día. Creo que eso es muy especial, pero deberíamos tener los nuestros. No me gusta cuando es un spin-off. No quiero ver a una ‘Jamie Bond’, quiero ver a otra mujer increíble, o algo así. Definitivamente, déjalo como está”, aseguró.

Adicional a esto, durante la entrevista mencionó que parte de la belleza de El joven manos de tijera radica en el misterio del personaje, algo que, en su opinión, podría perderse al crear una versión alternativa.

Recordemos que Daniel Craig, el último Agente 007 que vimos en el cine, comentó en 2021 que James Bond fue escrito para un protagonista masculino y, al igual que Jenna Ortega, expresó su oposición a un cambio de género.

“¿Por qué una mujer debería interpretar a James Bond? No tenemos que convertir a los personajes masculinos en mujeres”, explicó. “Hagamos más personajes femeninos y hagamos que la historia se ajuste a esos personajes femeninos”.