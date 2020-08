Jessica: Los resultados de la lactancia materna en su primer hijo

agosto 7, 2020

Juan David Castilla/Veracruz. Jessica comprobó por sí misma los beneficios de la lactancia materna con su primer hijo. Durante su embarazo buscó información con familiares, amigos y hasta con una partera, para decidir amamantar a su pequeño o darle fórmula láctea.

La señora, de 33 años, indicó que la lactancia materna fortaleció el sistema inmunológico de su bebé.

En la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se conmemora del primero al 7 de agosto, Jessica platica sobre el desarrollo integral de su hijo, gracias a dicha práctica.

En ese sentido, menciona que su bebé no padeció cólicos, gracias a la leche materna. “Desde que nació mi hijo le di pecho hasta los tres años. Fue una buena experiencia porque jamás se le dio fórmula y a él le sirvió mucho la leche materna para que no sufriera de cólicos y no se me enfermara”.

Además, refiere que la lactancia fortaleció las defensas de su primer hijo y evitó que enfermara con frecuencia. Jessica espera a su segundo bebé y asegura que intención de aplicar las mismas acciones.

Cabe destacar que la leche materna es el alimento perfecto para los recién nacidos, pues contiene todas las vitaminas, minerales, proteínas, carbohidratos y grasas de fácil digestión que necesitan. Además, proporciona al lactante factores de crecimiento, anticuerpos y otras sustancias que le favorecen en su crecimiento.