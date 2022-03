Jesús Carranza elige como nuevo alcalde a preso

marzo 28, 2022

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Pasiano Rueda Canseco virtual presidente municipal de Jesús Carranza logró el respaldo de cinco mil 129 votantes en la elección extraordinaria de este domingo 27 de marzo, sin embargo, él está recluido en el penal de Tuxpan, acusado del delito de ultrajes a la autoridad, así como portación de armas y narcomenudeo.

Al petista lo detuvieron el primero de octubre del 2021, y aunque lo vincularon a proceso no le fueron suspendidos sus derechos político-electorales, por lo que logró competir en la elección de este domingo.

Sin embargo, ahora que ganó la elección y que tendrá que ser validado en el cómputo final del próximo miércoles 30 de marzo, surge la pregunta: qué sigue y cómo es que el petista podría rendir protesta el 1 de julio, cuando entran en funciones las nuevas autoridades emanadas de las elecciones extraordinarias.

El ganadero se le había otorgado una audiencia el martes 15 de marzo, luego de que se derogó el delito de ultrajes a la autoridad -el que provocó que fuera encarcelado como medida cautelar-, no obstante, el juez argumentó que como no se había publicado en la Gaceta Oficial del Estado el decreto que invalidaba el delito, no podía dejarlo en libertad.

El delito de ultrajes fue declarado inconstitucional el 28 de febrero, y el primero de marzo Ministros de la Corte ordenaron que, al quedar sin vigencia el tipo penal, todas las personas que habían quedado encarceladas debían salir en libertad. A la fecha no más de 10 imputados por el delito han salido de la cárcel.

Al político del PT le dieron una nueva audiencia para el jueves 31 de marzo y se espera que en esta ocasión sí se pueda variar la medida cautelar de prisión preventiva de cárcel a libertad.

El diputado local del PT e integrante del comité estatal, Ramón Díaz Ávila confirmó que apoyarán a la familia para la defensa del político, con la idea de que pueda salir de la cárcel antes del mes de julio.

Explicó que barras de abogados se han acercado para ofrecer asesoría gratuita con la idea de que se logre su libertad, “ellos no han dicho que van a aplicarse a fondo para hacer un buen juicio para liberar al alcalde electo de Jesús Carranza”.

Reiteró que el petista no es ni narcomenudista, ni portaba armas, por lo que él único delito grave es ultrajes, por lo que confiaron que podrán cambiar las medidas cautelares.