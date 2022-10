Jesús ‘Tecatito’ Corona no jugará en el Mundial de Qatar 2022

Jesús ‘Tecatito’ Corona no jugará en el Mundial de Qatar 2022

octubre 27, 2022

El técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli, ve difícil que Jesús ‘Tecatito’ Corona asista a Qatar debido a que recibirá su alta médica en diciembre, mes en el que culminará el Mundial.

Jesús Manuel Corona ha sido tema de controversia en las últimas semanas. El Sevilla no ha querido que ‘Tecatito’ deje la concentración del equipo y se reporte con la Selección Mexicana, que se prepara para Qatar 2022.

Esta situación no le ha gustado a la gente de la FMF; sin embargo, el Sevilla tiene el reglamento a su favor. Por ahora Jorge Sampaoli, no ve al jugador mexicano actuando en Qatar, porque los tiempos médicos, no dan.

“Tecatito va progresando día a día; su fecha de alta para que vuelva a entrenar progresivamente con el grupo es el 1 o 2 de diciembre, no veo por el informe médico que él pueda tener esa posibilidad (de ir al Mundial)”, declaró en conferencia de prensa.

Y es que Sampaoli no recomendaría forzar su rehabilitación, ya que adelantarla sería riesgoso; “sé que al jugador le gustaría estar en el Mundial con su selección, y en México también les gustaría que esté”.

“Yo me manejo mucho con lo me dicen los médicos y la evolución de él es buena, pero tuvo una lesión muy grave y adelantarla sería riesgoso”, agregó.

Por último, el entrenador reconoció que a pesar de las ganas que tanto el jugador como el entorno tengan de estar en Qatar, la última palabra debería recaer en la parte médica.

En caso de que Gerardo Martino quisiera llevar a Jesús Corona, y de acuerdo con los tiempos estimados de recuperación del Sevilla, se perdería toda la Fase de Grupos.

Y es que la Selección Mexicana cerrará esta ronda del Mundial el 30 de noviembre ante Arabia Saudita, por lo que ‘Tecatito‘ jugaría a partir de los octavos de final, si es que el equipo logra pasar a esta ronda.