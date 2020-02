Jimena Sánchez vuelve a enseñar sus caderas

febrero 27, 2020

México/tvnotas. No es Kim Kardashian, pero cada que comparte en Internet una foto con poca ropa, siempre la confunden con la socialité, pues además de por las caderas, Jimena Sánchez posee un aspecto similar al de la estrella de Keeping up with the Kardashians.

Pero esta ocasión Jimena bien pudo haberle dado competencia a Kim, incluso desbancarla con la imagen que ella misma subió a su perfil de Instagram para mostrar lo bien que la está pasando en Puerto Escondido, Oaxaca.

Foto: Web

Resulta que la presentadora de deportes presumió sus “Días de playa” a sus más de 7.5 millones de seguidores, aunque lo hizo muy a su estilo: con una tanga amarilla, donde lo que más sobresalió fueron sus caderas.

Sin embargo, no fue todo, ya que en otra imagen se agachó para acariciar a dos perritos que estaban ahí junto a ella y los cibernautas no dudaron en decirle: “De mujer a mujer, te admiro; eres muy guapa”; “Qué bárbara”; “Mujer perfecta”; “Eres una diosa”; “Las caderas no mienten”.