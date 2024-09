Johnny Depp recibirá un reconocimiento a su trayectoria en el Festival de Cine de Roma

septiembre 21, 2024

ROMA, ITALIA.- Johnny Depp será honrado con un premio a su carrera en el Festival de Cine de Roma , donde “Modi – Three Days on the Wing of Madness” – su película sobre 72 horas en la vida del artista italiano Amedeo Modigliani – se estrenará en Italia tras su presentación en San Sebastián.

“Modi”, protagonizada por el italiano Riccardo Scamarcio como el pintor y escultor malo que se hizo famoso por el innovador estilo moderno de sus retratos y desnudos, se proyectará en la sección Grand Public no competitiva de Roma antes de ser estrenada en Italia por la nueva productora/distribuidora Be Water en conjunto con Maestro Distribution y Medusa Film.

Además de Scamarcio, el reparto estelar de la película también incluye a Al Pacino como el coleccionista de arte internacional Maurice Gangnat, Antonia Desplat, Stephen Graham (“El irlandés”), Bruno Gouery (“El loto blanco”), Ryan McParland (“Halo”) y Sally Phillips (trilogía “Bridget Jones”).

“Modi” se desarrolla en París durante la Primera Guerra Mundial, a lo largo de 72 horas turbulentas “que se convertirán en un punto de inflexión en su vida y finalmente consolidarán su reputación como leyenda artística”, según la sinopsis proporcionada en la película.

La película está producida por Barry Navidi Prods. e IN.2 Films con Andrea Iervolino, CEO del Grupo Ilbe.

“Modi” marca el regreso de Depp a la dirección después de su debut en 1997 con la película “The Brave”, que recibió críticas muy negativas. También es uno de los primeros proyectos del actor desde su batalla judicial de 2022 con su exesposa Amber Heard, en la que la demandó por difamación después de que ella lo acusara de abuso doméstico. Depp finalmente ganó el caso, aunque la controversia causada por él ha afectado su carrera. Hizo su regreso al festival en Cannes el año pasado con un papel protagónico en “Jeanne du Barry” de Maïwenn.

La 19ª edición del Festival de Cine de Roma se celebrará del 16 al 27 de octubre.