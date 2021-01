Jolette causa tremenda polémica en redes al hablar del aborto

enero 13, 2021

Tvnotas. La ex académica Jolette siempre se ha caracterizado por crear polémica, esta ocasión compartió un video en sus redes sociales donde asegura estar en contra de dicho tema.

Todo resultó en que una seguidora le preguntó en TikTok: “¿Sí sabes que los anticonceptivos no tienen 100% de efectividad?, ¿sí sabes que no tenemos una educación sexual integral?”.

A lo que Jolette respondió: “No, aquí la pregunta es si tú sabes que tener relaciones sexuales conlleva responsabilidad y tiene consecuencias y si no estás lista para asumirlas, pues no tengas relaciones sexuales, no vamos a estar sacrificando vidas humanas porque no te puedes aguantar”.

Tras la publicación del video, de inmediato muchos de sus seguidores se le fueron encima, asegurando que no sabía lo que decía y aunque algunos otros la apoyaron, fueron más los que la criticaron.

“Siempre ha sido muy mocha, cada quien su cuerpo y sus decisiones”, pero la ex académica no se quedó callada ante los comentarios y respondió: “el hijo es otro cuerpo”. Pero otros tantos se le fueron encima de nuevo y comentaron: “¿y qué opinas de las chavas, esposas e hijas que han violado?, ¿si has pasado por eso?, mejor cállate”.